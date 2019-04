Kwiatkowski myślał o zwycięstwie. Znów zabrakło niewiele

Kwiatkowski ambitnie walczył do końca

Kolumbijczyk Dani Martinez (EF Education First) wygrał siódmy etap kolarskiego wyścigu Paryż - Nicea, 181,5 km z Nicei do przełęczy Col de Turini. Michał Kwiatkowski zajął 22. miejsce i stracił pozycję lidera na rzecz Kolumbijczyka Egana Bernala (obaj Sky).

- Cieszę się, że znalazłem się na podium, ale kiedy jest się tak blisko zwycięstwa, to myślisz tylko o tym. Chciałem dzisiaj wygrać, ale Julian Alaphilippe był najsilniejszy. Na finiszu miał najmocniejsze "nogi". - powiedział Michał Kwiatkowski, który Mediolan - San Remo zakończył na 3. miejscu.

Michał Kwiatkowski (Sky) zajął trzecie miejsce w rozpoczynającej wyścig kolarski Dookoła Kraju Basków jeździe indywidualnej na czas (11,3 km). To dobry wynik zważywszy na to, że Polak musiał w trakcie jazdy wymienić rower.

Kwiatkowski popędził po podium. Lider zaskoczył samego siebie Michał... czytaj dalej » Kwiatkowski w poniedziałek również był trzeci. Wtedy kolarze rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas. Polak po tym etapie tracił do prowadzącego w całym wyścigu Niemca Maximiliana Schachmanna z Bora-Hansgrohe dziesięć sekund.

Uciekinierzy nie dali rady

We wtorek prawie 150 zawodników miało do pokonania dokładnie 149,5 kilometra. Trasa prowadziła z miejscowości Zumarraga do znajdującego się na przedmieściach Pampeluny Gorraiz.

Na początku atakowała czteroosobowa grupa uciekinierów, ale nie była ona w stanie wypracować dużej przewagi nad peletonem. 50 kilometrów przed metą śmiałkowie zostali doścignięci.

W czołowej grupie cały czas był Kwiatkowski, który wyraźnie nastawiał się na etapowe zwycięstwo. Ostatnie 1000 metrów było naprawdę emocjonujące. Szczęścia próbował Bjorg Lambrecht. Kolarz Lotto-Soudal nie dał rady szczęśliwie dla siebie zakończyć bardzo długiego finiszu. Wykorzystał to Julian Alaphilippe, który zachował najwięcej mocy i pewnie zwyciężył. Dla Francuza był to kolejny udany występ w tym sezonie. Wcześniej był najlepszy w jednoetapowych, prestiżowych wyścigach Strade Bianche oraz w monumencie Mediolan-San Remo. Kwiatkowski dojechał jako trzeci.

- Lambrecht próbował wszystkich zaskoczyć i zaatakował bardzo wcześnie. Chyba zabrakło mu sił – powiedział komentator Eurosportu Dariusz Baranowski.

Duże straty we wtorek ponieśli kolega z ekipy "Kwiato" Michał Gołaś oraz Tomasz Marczyński (Lotto Soudal) i Paweł Poljański (Bora-Hansgrohe).

Tegoroczne zmagania są rozgrywane po raz 59. i zakończą się w sobotę. Łącznie jest sześć etapów. Wyścig pokazuje Eurosport

Wyniki 2. etapu, Zumarraga - Gorraiz (149,5 km):

1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick Step) - 3:29.37

2. Bjorg Lambrecht (Belgia/Lotto Soudal) 1 s

3. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky)

4. Omar Fraile (Hiszpania/Astana)

5. Valentin Madouas (Francja/Groupama-FDJ)

6. Maximilian Schachmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

...

74. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 2.35

83. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 8.15

105. Michał Gołaś (Polska/Sky) 12.53

Klasyfikacja generalna:

1. Maximilian Schachmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) - 3:46.44

2. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick Step) 5 s

3. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 10

4. Daniel Felipe Martinez (Kolumbia/Education First) 18

5. Patrick Konrad (Austria/Bora-Hansgrohe) 23

6. Jon Izagirre (Hiszpania/Astana) 23

...

72. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 4.10

81. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 9.34

139. Michał Gołaś (Polska/Sky) 15.29.