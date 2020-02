Koronawirus storpedował wyścig. Majka, Gołaś i kolarze polskiej grupy z zakazem opuszczania hotelu

Majka nie poprawił lokaty w UAE Tour. Błyskotliwy manewr Pogacara Tadej Pogacar... czytaj dalej » Początkowo Rada ds. Sportu w Abu Dhabi informowała, że pozytywny wynik dały próbki badań na obecność wirusa dwóch włoskich kolarzy. Później organizatorzy, w tym członkowie odpowiadającej za Giro d'Italia firmy RCS Sport, przyznali, że chodzi o "dwóch członków obsługi ekip rywalizujących w wyścigu".

Włoski ślad

Jak dowiedział się nieoficjalnie Eurosport.pl, koronawirusa wykryto u mechanika i masażysty grupy UAE Team Emirates. Obaj panowie znajdują się obecnie w szpitalu w Dubaju, podczas gdy kolumna wyścigu przeniosła się już do Abu Dhabi, bo to tam miano rywalizować w piątek. Zarażony mechanik pochodzi z Lombardii, a masażysta dzielił z nim hotelowe pokoje w trakcie wyścigu. W barwach UAE Team Emirates nie startuje żaden polski kolarz, a naszych rodaków próżno też szukać wśród pracowników sztabu.

Cała kolumna wyścigu, w tym wszyscy kolarze, skoszarowana jest obecnie w hotelu Crowne Royal Plaza Abu Dhabi Yas Island. Dziennikarze przebywają 500 metrów dalej.

Przymusowa kwarantanna

W czwartek o godzinie 23:30 zawodnicy oraz obsługa grup poddani zostali testom na obecność koronawirusa. Ich wyniki powinniśmy poznać w piątek przed północą. Do tego czasu nikt nie może opuszczać hotelu. Ten sam los spotkał wszystkich pozostałych gości obiektu.

Kwarantannie poddani są polscy kolarze – Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), Michał Gołaś (Team Ineos) i Kamil Gradek (CCC Team).

"Możemy potwierdzić, że wszystkim naszym kolarzom i członkom ekipy zrobiono testy. Wyniki pojawią się w piątek. Do tego czasu nie możemy opuszczać hotelu. Współpracujemy z odpowiednimi służbami i mamy nadzieję, że kolejne informacje pojawią się jak najszybciej" – napisano w komunikacie grupy CCC na Twitterze.



#UAETour



We can confirm that all of our riders and staff have been tested. We expect results to come back tomorrow. Until then, the teams are confined to the race hotel. We are working with the relevant authorities and hope to have more information as soon as possible. — CCC Team (@CCCProTeam) February 28, 2020

Yates zwycięzcą UAE Tour 2020

W tegorocznej edycji wyścigu znakomicie spisał się Majka, który po dobrych występach na podjeździe Dżabal Hafit zajmował piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. W czołowej dziesiątce sklasyfikowanych było też dwóch kolarzy CCC – Rosjanin Ilnur Zakarin (7.) i Hiszpan Victor de la Parte (10.).

Zwycięzcą wyścigu został prowadzący w "generalce" Adam Yates (Mitchelton-Scott), a dwa płaskie etapy z piątku i soboty najpewniej tego i tak by nie zmieniły.

"Najważniejsze jest publiczne zdrowie. Wszyscy czekamy w hotelu na badania i pozostajemy w nim, dopóki nie pojawią się kolejne informacje. Mam nadzieję, że wszyscy zarażeni wydobrzeją i nie będzie więcej przypadków" - napisał w czwartek wieczorem na Twitterze Chris Froome (Team Ineos), który wrócił do rywalizacji na najwyższym poziomie po ośmiomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją.



It’s a shame that the #UAETour has been cancelled but public health must come first. We are all awaiting testing and will remain at the hotel until further notice. I hope those affected make a speedy recovery and there aren’t any further cases #coronavirus — Chris Froome (@chrisfroome) February 27, 2020





W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odnotowano dotychczas 13 przypadków zakażeń koronawirusem.