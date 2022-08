Koronawirus na Tour de Pologne. Cały zespół wycofał się z rywalizacji

Sergio Higuita zwyciężył w Przemyślu i przejął koszulkę lidera Tour de Pologne Kolumbijczyk... czytaj dalej » "Z przykrością informujemy, że wycofaliśmy się z Tour de Pologne po wykryciu pięciu przypadków COVID-19 w naszym zespole" - napisano w komunikacie grupy w mediach społecznościowych zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzeciego etapu w Przemyślu.

"W trosce o zdrowie"

Podkreślono, że wynik pozytywny otrzymali pracownicy Alpecin-Deceuninck. Wyniki testów wszystkich kolarzy okazały się negatywne.

"W trosce o zdrowie naszych kolarzy, personelu zespołu i wszystkich innych uczestniczących drużyn postanowiliśmy - w porozumieniu z UCI (Międzynarodową Unią Kolarską) i lokalnym komitetem organizacyjnym - opuścić tegoroczny Tour de Pologne" - czytamy dalej.

#TdP22



We are sorry to announce our withdrawal from @Tour_de_Pologne after 5 COVID cases within our team staff onsite… (1/2) pic.twitter.com/lhPtjxsUJX — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) August 1, 2022

Wyniki poniżej oczekiwań

Belgijski team wysłał do Polski siedmioosobowy skład, w którym ścigał się m.in. włoski kolarz pochodzenia polskiego Jakub Mareczko. Najlepszym rezultatem Alpecin-Deceuninck w tegorocznej edycji wyścigu było 10. miejsce Tobiasa Bayera na pierwszym etapie. Najwyżej w klasyfikacji generalnej plasuje się Włoch Stefano Oldani, który po trzecim etapie jest osiemnasty.

Źródło: Imago Grupa Alpecin-Deceuninck podczas prezentacji w Kielcach

Liderem jest triumfator poniedziałkowego etapu Sergio Higuita z ekipy Bora-hansgrohe.

Do końca 79. edycji Tour de Pologne pozostały cztery etapy. We wtorek kolarze będą rywalizować na niespełna 180-kilometrowym odcinku z Leska do Sanoka.

Klasyfikacja generalna:



1. Sergio Higuita (Kolumbia/Bora-hansgrohe) - 15:31.00

2. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain Victorious) strata 4 s

3. Quinten Hermans (Belgia/Intermarche-Wanty-Gobert) 6

4. Ethan Hayter (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 10

5. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates)

6. Matteo Sobrero (Włochy/BikeExchange)

7. Richard Carapaz (Ekwador/Ineos Grenadiers)

8. Mauro Schmid (Szwajcaria/Quick-Step Alpha Vinyl)

9. Quentin Pacher (Francja/Groupama-FDJ)

10. Lucas Hamilton (Australia/BikeExchange) ten sam czas

...

32. Jakub Kaczmarek (Polska) 35

57. Filip Maciejuk (Polska/Bahrain Victorious) 2.37

70. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 3.35

81. Stanisław Aniołkowski (Polska) 6.28

89. Jakub Murias (Polska) 6.28