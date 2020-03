Kolarz po miesiącu wyleczony z koronawirusa

Gaviria trafił do szpitala z podejrzeniem koronawirusa po przerwanym wyścigu UAE-Tour.

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Wiek to tylko liczba. Valverde i tak chce pojechać do Tokio Mimo że będzie... czytaj dalej » Koronawirusa wykryto u niego podczas wyścigu UAE Tour. Rywalizację przerwano 27 lutego po pięciu z siedmiu planowanych etapów, gdy chorobę stwierdzono u dwóch Włochów pracujących przy organizacji wyścigu. Do dziś nie ujawniono ich personaliów.

Przez kilka dni wszyscy uczestnicy wyścigu oraz osoby ze sztabu technicznego byli poddani przymusowej kwarantannie w jednym z hoteli w Abu Zabi. Po przeprowadzeniu testów większości ekip, w tym również członkom polskiego zespołu CCC Team, pozwolono wrócić do domów. Kilka zespołów pozostawiono jednak w izolacji.

Koronawirus w drużynie z Emiratów

Po kilku dniach dwóch kolarzy UAE Team Emirates Argentyńczyk Massimiliano Richeze i Kolumbijczyk Fernando Gaviria poinformowało w mediach społecznościowych o pozytywnych wynikach testów na obecność koronawirusa. Obaj zostali przetransportowani do szpitala.

W środę poinformowano, że wyleczony z Covid-19 został Richeze, a teraz szpital opuścił również Kolumbijczyk. W komunikacie napisano, że "czuje się dobrze i może wrócić do domu".



Wyświetl ten post na Instagramie. Agradecer a todo el equipo sanitario que se ha ocupado de mi en los Emiratos Arabes por su excelente trabajo y dedicación, y a todos aquellos que me han apoyado durante este periodo de convalecencia y recuperación. Los últimos tests que me han realizado han resultado negativos y los médicos me han dado el alta hospitalaria. Me enfoco ahora en poder volver a casa y reunirme con los míos. . Espero y deseo que esta situación extraordinaria pase pronto para poder volver a la normalidad. Un abrazo a todos, Fernando @mfbonilla Post udostępniony przez Fernando Gaviria Rendon (@fernandogaviriarendon) Mar 26, 2020 o 11:50 PDT





- Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w tym okresie. Mam nadzieję, że ten czas związany z koronawirusem wkrótce się skończy i że wrócimy do normalności - przyznał Gaviria, który w karierze wygrywał etapy Tour de France i Giro d'Italia. W ubiegłorocznym Tour de Pologne zajął drugie miejsce w klasyfikacji punktowej.

Większość pozostałych uczestników UAE Tour, w tym Rafał Majka (Bora-hansgrohe), Kamil Gradek (CCC) i Michał Gołaś (Ineos), opuściło Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 marca.