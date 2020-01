Pies wbiegł wprost pod koła. Kraksa za kraksą w kolarskim Vuelta a San Juan

Na 1. etapie Vuelta a San Juan doszło do ogromnej i bardzo niebezpiecznej kraksy. Wszystko rozpoczęło się od nieuważnego kibica, który za bardzo się wychylił i zahaczył jednego z kolarzy. To wywołało efekt domina. Zobacz tę sytuację. Etap wygrał Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation). Vuelta a San Juan na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Szymon Sajnok w wyniku upadku na 4. etapie wyścigu Tour Down Under w Australii doznał kilku złamań. Kolarza czeka kilkutygodniowa przerwa w startach.

Sajnok mocno ucierpiał podczas Tour Down Under

Fatalny upadek Sajnoka. Kilka złamań, w tym małe w dolnej części kręgosłupa Szymon Sajnok... czytaj dalej » Po spowodowanej przez nieostrożnego kibica kraksie na pierwszym etapie argentyńskiego wyścigu wydawało się, że organizatorzy będą zwracać nieco większą uwagę na bezpieczeństwo biorących udział w imprezie kolarzy. Jednak nie wszystkie sytuacje można przewidzieć.

Kolejne groźne sytuacje

Już na początku drugiego etapu tuż przed formującą się właśnie ucieczkę kilku kolarzy wybiegł pies, powodując groźnie wyglądającą wywrotkę kilku zawodników. Najmocniej ucierpiał Peruwiańczyk Robinson Ruiz, który zaraz po udzieleniu mu pomocy wrócił na trasę i dojechał z peletonem do mety etapu.

13 kilometrów przed metą w Pocito doszło w peletonie do kolejnej kraksy, w wyniku której dwóch kolarzy wylądowało w pobliskim rowie, tuż przed niebezpiecznym betonowym przepustem. W tym przypadku również wszystko skończyło się dobrze, a przed poważniejszymi konsekwencjami uchroniła kolarzy niska prędkość, z jaką w tym momencie poruszała się grupa.

Niebezpieczne przepusty

Na tego typu sytuacje zawodnicy są od niedawna szczególnie wyczuleni. W podobnych okolicznościach, choć przy znacznie większej prędkości, ucierpiał w czerwcu ubiegłego roku polski kolarz Karol Domagalski. Tuż przed metą 1. etapu Małopolskiego Wyścigu Górskiego zaczepił o koło wyprzedzającego go kolarza i wpadł do rowu, uderzając w betonowy przepust. Jego rehabilitacja trwa do dzisiaj.

Tragicznie zakończył się podobny wypadek, któremu na 3. etapie Tour de Pologne uległ Belg Bjorg Lambrech. Obrażenia zawodnika drużyny Lotto-Soudal po uderzeniu w przepust okazały się na tyle poważne, że życia kolarza nie udało się uratować.

Kolejny etap do kolekcji Gavirii

2. etap Vuelta a San Juan wygrał po sprinterskim finiszu Fernando Gaviria z ekipy UAE Team Emirates, który po dwóch z siedmiu etapów jest również liderem klasyfikacji generalnej wyścigu. Etapowa wygrana w Pocito była szóstą w dorobku Kolumbijczyka w argentyńskiej imprezie.

Źródło: Getty Images Fernando Gaviria wygrał 2. etap Vuelta a San Juan

W Vuelta a San Juan jedzie dwóch polskich kolarzy. Paweł Poljański zajmuje obecnie 57., a Maciej Bodnar 92. miejsce. Obaj kolarze Bora-Hansgrohe tracą do lidera 10 sekund.

