Zastraszająca liczba kraks. "Do ilu wypadków musi jeszcze dojść, aby to się zmieniło?"

Wypadek poważniejszy niż sądzono. Lider musiał zrezygnować przed ostatnim etapem W niedzielę... czytaj dalej » To właśnie grupa Jumbo-Visma, której barwy reprezentuje Niemiec, najbardziej ucierpiała w trakcie pierwszych trzech tygodni wznowionego sezonu. Steven Kruijswijk opuścił region Dauphine z kontuzją barku, a Primoż Roglic, który do ostatniego dnia otwierał klasyfikację generalną, zmuszony był wycofać się z powodu licznych urazów. Obaj stanowić mieli o sile ekipy w zbliżających się wyścigach trzytygodniowych.

Jakby tego było mało, Gijs Leemreize uszkodził palec podczas Vuelta a Burgos, a znakomity sprinter Dylan Groenewegen złamał obojczyk podczas pierwszego etapu Tour de Pologne. Przerwa 27-latka może zresztą potrwać dłużej, bo nie jest wykluczone, że za bezmyślną jazdę podczas końcówki w Katowicach, gdzie omal nie spowodował śmierci Fabio Jakobsena, zostanie przez UCI zawieszony.

Inny utalentowany Holender Mike Teunissen wciąż nie może uporać się z kontuzją kolana, której nabawił się pod koniec lipca.

"Do ilu jeszcze wypadków musi dojść, aby coś się zmieniło? W sobotę na całej trasie mieliśmy żwir i głębokie dziury. Ludzie, którzy ją wytyczyli nawet przez sekundę nie pomyśleli o bezpieczeństwie kolarzy"– żalił się Tony Martin.



Wyświetl ten post na Instagramie. Sad day for @jumbovisma_road . @stevenkruijswijk (and other riders) crashed hard in a way to dangerous descent and had to abandon @criteriumdudauphine . Gravel and deep holes all the way down. The persons who decided to go down this road don't care one second about the safety of us riders. How much more bad accidents has to happen that something will change? #uci Photo @gettyimages Post udostępniony przez Tony Martin (@tonymartin_procyclist) Sie 15, 2020 o 9:43 PDT

Greipel: ryzykowano naszym zdrowiem

Słów krytyki pod adresem organizatorów Criterium du Dauphine nie krył również inny niemiecki kolarz Andre Greipel (Israel Start-Up Nation).

"Dziwię się, że w peletonie Dauphine jest tak cicho. Nikt nie podnosi tematu pierwszego zjazdu na czwartym etapie. To był brak szacunku ze strony organizatorów dla kolarzy. Ryzykowano naszym zdrowiem, a dwóch kolarzy walczących o końcowe zwycięstwo przypłaciło to wycofaniem się z imprezy" – zauważył na Twitterze jeden z najszybszych zawodników w peletonie.



1. I am really suprised how quite it is between the riders in the bunch @dauphine about the first decent in stage 4. This was disrespectful towards all riders from the Organisation. Risking the health just to reach the end of the downhill-result: 2 potential GC contenders out. — Andre Greipel (@AndreGreipel) August 16, 2020

"Od organizatorów chcemy bezpieczeństwa i rywalizacji na bezpiecznych drogach. Dodatkowo na zjazdach w samochodach szaleją też dyrektorzy sportowi, a grupy nerwowo walczą o jak najlepsze miejsca w peletonie dla swoich liderów. Dlaczego nie dogadamy się w peletonie i w niebezpiecznych miejscach nie zarządzimy neutralizacji?" – dopytywał Greipel.



Dramatyczne upadki kolarzy Deceuninck-QuickStep

Nieszczęścia zawodników Jumbo-Visma są jednak niczym wobec upadków kolarzy grupy Deceuninck-QuickStep. Kraksy Remco Evenepoela i Fabio Jakobsena mroziły krew w żyłach i mogły zakończyć się tragicznie.

"Na moście zobaczyliśmy tylko rower". Kolejny koszmar na "przeklętym zjeździe" Wydłużyła się... czytaj dalej » Triumfator Tour de Pologne podczas sobotniego Il Lombardia stracił na zjeździe Muro di Sormano panowanie nad rowerem i spadł z wiaduktu, doznając urazu płuc i złamania miednicy. Z kolei Jakobsena po uderzeniu w barierki na ostatnich metrach sprintu w Katowicach czeka długa rehabilitacja. Najbardziej ucierpiała jego szczęka i mięśnie twarzy. Przy powyższych urazach upadek i złamanie obojczyka przez Yvesa Lampaerta podczas Mediolan-Turyn nie wydaje się niczym nadzwyczajnym.

Problemów nie uniknęła też grupa Rafała Majki Bora-Hansgrohe. Na finałowych kilometrach Il Lombardia obojczyk złamał jeden z jej liderów Maximilian Schachmann. Podczas Dauphine ucierpieli też Emanuel Buchmann i Gregor Muehlberger, ale ich upadki szczęśliwie nie zakończyły się złamaniami.

Poważniejszego urazu nie odniósł też lider CCC Greg Van Avermaet, który podczas Tour de Wallonie zmagał się z nierówną nawierzchnią. Straty czasowej na drugim etapie jednak nie poniósł, a upadek przyczynił się jedynie do krótkiego pobytu na polu wśród buraków cukrowych.



I’m a real fan of healthy food, but looking at vegetables from close range is not what I had in mind during today’s stage. Hit a big hole in the road and crashed. Happy I’m ok! #RideForMore#TRWpic.twitter.com/E2HMY9YjhN — Greg Van Avermaet (@GregVanAvermaet) August 17, 2020

Mniej szczęścia miał Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Drugi kolarz klasyfikacji końcowej Criterium du Dauphine na tyle poważnie ucierpiał w kraksie na czwartym etapie, że nie będzie w stanie rywalizować w zaplanowanych na kolejny weekend mistrzostwach Francji.

Dyrektorzy mają dość

Plaga kraks i poważnych kontuzji sprawiła, że dyrektorzy sportowi większości grup tracą zaufanie do kolarskich władz. Menedżer Jumbo-Visma Richard Plugge uważa, że UCI nie jest w stanie wyegzekwować od organizatorów wytyczenia bezpiecznych tras i domaga się powołania niezależnej jednostki, której zadaniem będzie czuwanie nad bezpieczeństwem rywalizacji.

Dwa mandaty za potrącenie kolarza. "Nie wiedziałam, że trwa wyścig" Włoskie media... czytaj dalej » Konsekwencji ze strony Międzynarodowej Unii Kolarskiej obawiać mogą się jedynie organizatorzy Il Lombardia. Kolarska federacja bada, jak na trasie sobotniego wyścigu znalazł się prywatny samochód, który przyczynił się do upadku Maximiliana Schachmanna. Protesty dotyczące złej jakości nawierzchni, nieodpowiedniego zabezpieczenia i doboru tras pozostają na razie bez odpowiedzi.

Wpływ na zwiększoną liczbę kraks i kontuzji może mieć również pięciomiesięczna przerwa w startach związana z pandemią COVID-19. Głód rywalizacji na szosie może powodować agresywniejszą jazdę kolarzy, z których w skróconym sezonie każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony.

Kolarski serwis Procyclingstats.com wyliczył, że w pierwszych 61 dniach rywalizacji w 2020 roku doszło do 26 poważniejszych urazów. Tymczasem w trakcie 35 dni startowych po wznowieniu rywalizacji pojawiło się aż 25 kraks i kontuzji.