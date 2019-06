Polski kolarz miał straszny wypadek. "Jest w ciężkim stanie, walczy o życie"

"Paskudna kontuzja, uderzył w mur". Wykluczony start Froome'a w Tour de France Chris Froome... czytaj dalej » Domagalski pochodzi z podkrakowskiej Skały. W piątek rozpoczął zmagania w Małopolskim Wyścigu Górskim. Na pierwszym etapie zajął trzecie miejsce, a w klasyfikacji górskiej był liderem.

"Etap pierwszy zakończony po naszej myśli! Zająłem trzecie miejsce. Razem z Emanuelem Piaskowym zabraliśmy się w odjazd dnia, który okazał się skuteczny. Cały etap czułem się dobrze aż do ostatnich pięciu kilometrów, był bardzo duży upał cały dzień. Trzymajcie za nas kciuki na kolejnych dwóch etapach" - pisał Domagalski po piątkowym odcinku.

Pęknięta śledziona i wątroba

Podczas drugiego odcinka z Niepołomic do Nowego Targu długo potwierdzał dobrą formę. Miał jednak niezwykłego pecha. Przy dużej prędkości stracił panowanie nad rowerem na zjeździe z ostatniej premii górskiej, którą zresztą wcześniej wygrał. Domagalski wpadł do rowu i uderzył w betonowy przepust. Natychmiast pojawiły się służby medyczne. 29-latek został przewieziony do szpitala w pobliskim Nowym Targu.

Pierwsze doniesienia już wskazywały na poważne obrażenia. Potem okazało się, że zawodnik ma pękniętą śledzionę i wątrobę. Kolarz jest w ciężkim stanie i walczy o życie. Na jego profilu na Facebooku poinformowała o tym żona Martyna.





Wyścig zakończy się w niedzielę etapem z Chochołowskich Term na przełęcz Przehyba.

W 2014 roku Domagalski starował we Vuelta a Espana. Wyścig ukończył na 124. miejscu. Dwa lata później wygrał dwa etapy podczas Tour de Korea.

W ostatnią środę niezwykle groźny wypadek miał także Chris Froome, a więc czterokrotny zwycięzca Tour de France. Brytyjczyk mógł nawet zginąć na miejscu.