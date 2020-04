Kolarz został kurierem. Rozwozi lekarstwa i jedzenie w Lombardii

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

W rozmowie z Kacprem Merkiem Konrad Bukowiecki opowiedział o motywacji do treningów po przełożeniu terminu igrzysk olimpijskich w Tokio. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

Bukowiecki o motywacji do treningów po przełożeniu terminu...

Bukowiecki o motywacji do treningów po przełożeniu terminu...

Świat sportu stanął na głowie, w Europie wstrzymano niemal wszystkie rozgrywki i wszędzie. W tym tygodniu Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) zawiesiła do 1 czerwca wyścigi ze względu na szybko rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa.

Martinelli, jak wielu jego kolegów po fachu, ma mnóstwo wolnego, ale nie siedzi z założonymi rękami. Ubrany w kolarski strój wykorzystuje swój rower i w rodzinnych okolicach rozwozi starszym osobom paczki z jedzeniem oraz lekarstwami.



Wyświetl ten post na Instagramie. Tutto nasce grazie a un gruppo di ragazzi Lodettesi tra i quali mio cugino Stefano, che si è organizzato per la consegna a domicilio di farmaci ed alimentari alle persone, soprattutto anziane, che non hanno la possibilità di recarsi a Rovato per acquistarli. Ho sentito varie storie, che mi hanno toccato, di persone impossibilitate a recarsi nel nostro capoluogo che grazie a questi volontari hanno risolto i loro problemi! Negli anni ho ricevuto davvero tanto dalla mia comunità, però difficilmente ho avuto l’occasione di ripagarla per via della vita che spesso mi porta ad essere lontano da casa. Sono legatissimo al mio Lodetto, comunità di poco più di 1500 persone, dove sfortunatamente non c’è né una farmacia né alcun negozio di alimentari! Dentro di me penso: è la mia occasione per rendermi utile e ripagare le tante persone che mi hanno sempre sostenuto negli anni, e dare una mano a chi in questo momento ne ha bisogno. Ho una bici, 2 gambe ormai non molto allenate e uno zaino, e niente.. oggi ho avuto l’onore di poter andare in farmacia a ritirare dei medicinali per una coppia di anziani, in totale 30 minuti e una decina di km, nulla di speciale per un’atleta, ma quando glieli ho consegnati sull’uscio di casa, ovviamente con le dovute precauzioni (mascherina e guanti) ho sentito un grazie, che ancora ora mi rimbomba in testa. Sono l’uomo più felice del mondo, bello il ciclismo, bello tutto, ma essere utile al prossimo è impagabile. Come diceva il presidente del mio fanclub il compianto, Don Ettore Piceni: a Lodetto non ci sono la farmacia e non ci sono i negozi ma c’è una comunità unita e forte. Dimostriamolo una volta in più! Se potete fare qualcosa per gli altri, fatelo, la soddisfazione sarà enorme! Per info e consegne contattare @foiaforfree o anche direttamente me! La bici è sempre pronta, anche oggi ! Ora salgo sui miei @tacxperience per la mia razione quotidiana di rulli, così la prossima volta consegnerò ancora più in fretta Post udostępniony przez Davide Martinelli (@davidemartinelli.official) Kwi 1, 2020 o 5:55 PDT





Kolarze muszą poczekać. Wszystkie wyścigi zawieszone do 1 czerwca Wszystkie wyścigi... czytaj dalej » Włoch pochodzi z Lodetto, to wieś niedaleko Brescii w Lombardii, regionie najbardziej dotkniętym epidemią w tym kraju. Liczby z tej części Italii są przerażające: blisko 45 tys. zakażonych, 7 tys. zgonów.

- Kolarstwo to wielki sport, ale nie ma nic lepszego niż uczucie, że pomagasz ludziom w potrzebie – przyznał skromnie 26-letni zawodnik.

- Lodetto to szczególne miejsce dla mnie. Mieszka tutaj około 1500 osób, ale bez dostępu do apteki i sklepów z żywnością. Dlatego uznałem, że to szansa, aby pomóc i spłacić dług osobom, które zawsze mi kibicowały i mnie wspierały przez wiele lat – dodał w swoim wpisie na Instagramie Martinelli.

"Nic wielkiego dla kolarza"

Włoski kolarz jeździ z przesyłkami do oddalonego o 10 km Rovato. – Mam rower, dwie nogi i plecak, a wszystko, droga w tę i z powrotem, zajmuje mi pół godziny. To nic wielkiego dla zawodowego kolarza – podkreślił.

Martinelli zapewnił też, że zachowuje środki ostrożności. Na potrzeby swojej pracy kuriera zawsze ma na twarzy maseczkę i nie zapomina o jednorazowych rękawiczkach.

- Jestem najszczęśliwszą osoba na świecie – stwierdził.