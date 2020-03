Dwie grupy kolarskie zakończyły kwarantannę. "Wracamy do domu"

Koronawirus niszczy kolarską wiosnę. Odwołano kolejne wyścigi Jeden z pięciu... czytaj dalej » Wyścig przerwano - i zakończono - 27 marca, po pięciu z siedmiu planowanych etapów. Powód? Obecność koronawirusa wykryto u dwóch osób, których nazwisk nie podano. Jak nieoficjalnie dowiedział się eurosport.pl, sprawa dotyczyła mechanika i masażysty grupy UAE Team Emirates.

"Dziękuję wszystkim, którzy pracowali dzień i noc"

Po przejściu badań większość ekip opuściła Zjednoczone Emiraty Arabskie, w tym polska CCC z Kamilem Gradkiem w składzie, brytyjski Ineos z Michałem Gołasiem oraz niemiecka Bora-Hansgrohe Rafała Majki.

Kwarantannie poddano wszystkich, którzy mieli kontakt z zarażonymi. Skończyło się na trzech zespołach - Cofidis, Groupama-FDJ i Gazprom. UAE Team Emirates postanowił przedłużyć pobyt w kraju swojego głównego sponsora, aby przeprowadzić dodatkowe testy.

Na początku marca poinformowano o sześciu kolejnych przypadkach koronawirusa wśród uczestników imprezy. Znowu bez szczegółów, wiadomo tylko, że chodziło o dwóch Rosjan, dwóch Włochów, Kolumbijczyka i Niemca.



Bonne nouvelle d’Abu Dhabi ! Après 10 jours de confinement, les Cofidis sont sur le chemin de l’aéroport. Un soulagement pour l’ensemble des coureurs et du staff



Good News from Abu Dhabi. After 10 days quarantined, Cofidis are on their way back home #CofidisMyTeampic.twitter.com/FL9iAL7t8K — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) March 8, 2020





8 marca obie francuskie ekipy - Cofidis i Groupama-FDJ - wyjawiły, że ich przedstawiciele zakończyli kwarantannę. "Wracamy do domu" - ogłosił na portalu społecznościowym Arnaud Demare, nie podając jednak szczegółowej daty powrotu. Francuski kolarz był jednym z czterech odizolowanych w hotelu zawodników Groupama-FDJ.

"Dziękuję wszystkim tym, którzy pracowali dzień i noc, aby przyspieszyć nasz powrót" - napisał dyrektor sportowy Cofidisu Cedric Vasseur.

W izolacji mają pozostać Gazprom i UAE Team Emirates.

Zwycięzcą zakończonego przedwcześnie wyścigu został Brytyjczyk Adam Yates (Mitchelton-Scott). Majka zajął miejsce piąte, Gradek - 77., Gołaś - 79.



Vous l'aurez compris : de bonnes nouvelles nous sont arrivées des Emirats Arabes Unis ! Les 12 membres de notre équipe ont été autorisés à regagner leur pays d'origine suite aux résultats de nouveaux tests médicaux, tous négatifs. — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) March 8, 2020