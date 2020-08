Miał pewny medal, został z niczym. Zaskakujący finisz wyścigu

Niedzielny wyścig wygrał Luis Leon Sanchez. Zawodnik grupy Astana sięgnął po swoje pierwsze mistrzostwo Hiszpanii. Za metą popłakał się ze szczęścia. Sam zapewne wolałby jednak wygrać w innych okolicznościach.

Być może nie sięgnąłby po wygraną, gdyby na ostatnich metrach rower nie odmówił posłuszeństwa Herradzie.

Miała być walka do końca

Koronawirus w grupie Kwiatkowskiego. Czterech kolarzy w izolacji Leonardo Basso,... czytaj dalej » To on cztery kilometry przed finiszem odkleił się od kilku rywali z ucieczki i objął prowadzenie. Narzucone przez niego tempo zdołał wytrzymać tylko Sanchez. 36-latek dopadł rywala na ostatnim kilometrze i od razu go wyprzedził. Obaj jechali koło w koło, wygrana była sprawą otwartą, to miał być sprinterski finisz.

Kibice już zacierali ręce, gdy nagle dało się zauważyć, że Sanchez odjeżdża rywalowi z niewytłumaczalną łatwością. Początkowo wydawało się, że Herrada opadł z sił. Dopiero po chwili, widząc zawodnika walczącego z rowerem, okazało się, że powodem niemocy był defekt, a konkretnie problem z łańcuchem, który spadł.

Ostatecznie Herrada nie był w stanie nawet jechać. Końcówkę 185-kilometrowej trasy pokonał piechotą, rower prowadząc. Zanim dotarł do mety, zdążyło minąć go wielu zawodników. Niektórzy nawet go pocieszali. Ostatecznie został sklasyfikowany poza pierwszą dziesiątką.

Łzy szczęścia Sancheza na finiszu nie mają prawa dziwić. 36-letni Hiszpan w kolekcji miał już brąz i srebro, ale złota nigdy. Jednym z tych, którzy wiedzieli jak musi czuć się niedzielny zwycięzca, był właśnie Herrada. On wygrywał mistrzostwa Hiszpanii już dwukrotnie.

Srebrny medal trafił na szyję Gorki Izagirre, trzecie miejsce zajął Vicente García de Mateos.