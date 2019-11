Wypadek z udziałem mistrzyni Europy. "Jestem ogromnie rozczarowana"

Do groźnego upadku doszło podczas wyścigu madison w trakcie Pucharu Świata w Glasgow. Transmisja w Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze.

Włoszka Letizia Paternoster wygrała wyścig ze startu wspólnego podczas mistrzostw Europy do lat 23. Drugie miejsce wywalczyła Polka Marta Lach, a trzecia była Holenderka Lonneke Uneken.

Paternoster mistrzynią Europy do lat 23, Marta Lach 2.

Zdarzenie miało miejsce niedaleko miejscowości, w której mieszka zawodniczka ekipy Trek-Segafredo. Na jednym z rond została uderzona przez nadjeżdżający samochód, którego kierowca nie zauważył rowerzystki. Aby zamortyzować upadek, Paternoster podparła się lewą ręką. Wykonane później w szpitalu prześwietlenie wykazało złamanie kości śródręcza.

Wypadek zdarzył się podczas rekreacyjnej jazdy, a zarówno jadąca na rowerze miejskim Paternoster, jak i kierowca samochodu jechali na tyle wolno, że kolarce udało się uniknąć poważniejszych obrażeń.

Zawodniczka dzień wcześniej rozpoczęła cykl przygotowań do nowego sezonu.

- Jestem ogromnie rozczarowana. To był mój drugi dzień treningu po powrocie z wakacji i odpoczynku po sezonie. Oczywiście nie jest to najlepszy sposób na rozpoczęcie nowego sezonu, ale mimo wszystko chcę patrzeć w przyszłość, myśleć pozytywnie. Złamanie ręki nie może wpłynąć na moje przygotowania do ważnego sezonu 2020 - powiedziała Paternoster po wypadku.

Przygotowania do sezonu utrudnione

Według lekarzy szpitala w Arco, dokąd została przewieziona zawodniczka, nie jest konieczna operacja, a do pełnej sprawności Paternoster prawdopodobnie wróci za około 30 dni. Do tej pory będzie korzystać z domowego trenażera, a na rękę zostanie jej założony dopasowany opatrunek, który powinien jej ułatwić pracę nad formą.

Letizia Paternoster jest aktualną mistrzynią Europy w wyścigu ze startu wspólnego, w kategorii U23. Na początku 2019 roku wygrała również 1. etap wyścigu Santos Women's Tour Down Under, rozgrywanego na otwarcie sezonu w Australii. Z powodzeniem startuje również na torze.

Na koncie ma kilka tytułów mistrzyni Europy w kategorii U23, zarówno indywidualnych, jak i zdobytych w drużynie. Od 2019 roku jeździ w zawodowej ekipie Trek-Segafedo.