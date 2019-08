Kolarski świat rozpacza po śmierci Lambrechta. "Spoczywaj w pokoju, nasz Malutki"

Tragedia na Tour de Pologne. Nie żyje 22-letni kolarz Dramat na trzecim... czytaj dalej » Do wypadku doszło na 48. kilometrze poniedziałkowego etapu z Chorzowa do Zabrza. Z niewiadomych przyczyn, na prostej drodze Lambrecht stracił kontrolę nad rowerem i wjechał w niezbyt głęboki rów. Tam uderzył z wielką siłą w betonowy przepust.

Stan zawodnika od początku był bardzo poważny. Reanimowano go na miejscu. Po przewiezieniu do szpitala zmarł na stole operacyjnym. Potem lekarz wyścigu przekazał, że nie było szans na jego uratowanie. Obrażenia wewnętrzne były zbyt rozległe.

Wszyscy rozpaczają po śmierci

"Strasznie smutny dzień dla całego kolarskiego świata. Przesyłam wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół i kolegów Bjorga. Spoczywaj w pokoju. Niech twoja gwiazda świeci tak jasno na niebie, jak robiłeś to w kolarstwie" - napisał Mark Cavendish, który występuje w Tour de Pologne.



Such an incredibly sad day here in Poland and across the cycling world.

To the family, friends and teammates of @bjorg_lambrecht, all our thoughts and sympathies are with you.

Rest In Peace Bjorg. May your star continue to shine as brightly as it did in cycling. pic.twitter.com/DvvcIPIaDt — Mark Cavendish (@MarkCavendish) August 5, 2019

"Brakuje słów. Spoczywaj w pokoju nasz Malutki" - to słowa Tomasza Marczyńskiego, który jeździł razem ze zmarłym w ekipie Lotto Soudal.



No words...R.I.P. our Pequeñito https://t.co/v7HUZ3GTK9 — Tomasz Marczyński (@TMarczynski) August 5, 2019

"Nierealne" - nie może uwierzyć Michał Kwiatkowski z grupy Ineos.



Unreal... https://t.co/IPrXdD5wlL — Michał Kwiatkowski (@kwiato) August 5, 2019

"Jest mi niezwykle smutno po śmierci Bjorga Lambrechta, który pokazał w ostatnich latach bardzo wiele" - napisał Hiszpan Alejandro Valverde z Movistar.



Profundamente apenado por la pérdida de Bjorg Lambrecht, un ciclista que había demostrado mucho en muy pocos años. Mi más sentido pésame a familiares, amigos y equipo @Lotto_Soudal. DEP. https://t.co/RSim3wbuSM — alejandro valverde (@alejanvalverde) August 5, 2019



- Tego dnia wynik nie miał znaczenia. Byłem zdruzgotany, kiedy usłyszałem te tragiczne wiadomości. Chciałbym przesłać moje najgłębsze kondolencje - skomentował Pascal Ackermann z grupy Bora Hansgrohe, zwycięzca feralnego etapu TdP.

“Today, the result of the race doesn’t matter. I was devastated to hear today’s tragic news and I would like to personally send my deepest condolences to the family and friends of Bjorg Lambrecht and everyone at Lotto - Soudal.” - Pascal Ackermann https://t.co/GP0aVH8kFq — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 5, 2019

- Nie ma słów, aby opisać tę tragedię - przekazano na oficjalnym koncie Tour de Pologne.

There are no words to describe this tragedy.

Bjorg Lambrecht passed away during following an accident on today’s stage.

Our thoughts are with His Family, Friends, Team and the whole cycling community.#tdp2019 — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 5, 2019

Śmierć kolegi skomentował także Remco Evenpoel. 19-letni Belg w niedzielę wygrał w wielkim stylu prestiżowy wyścig Classica San Sebastian.



Rest in Peace maatje !

Keep shining like you always did.#foralwaysachamp — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) August 6, 2019

Wyścig Tour de Pologne będzie kontynuowany. We wtorek zawodnicy nie będą się jednak ścigać. Z powodu tragicznej śmierci Belga organizatorzy skrócili i zneutralizowali czwarty etap z Jaworzna do Kocierza.