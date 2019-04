Chciał zrobić selfie, mógł doprowadzić do wielkiej kraksy. "Ależ to jest idiotyzm"

Gdy do mety "Flandryjskiej Piękności" pozostawało 121 km, grupa Deceuninck-QuickStep postanowiła mocno podkręcić tempo. Belgijski zespół, słynący ze znakomitej postawy w wyścigach jednodniowych, chciał jak najbardziej zmęczyć liderów pozostałych ekip przed decydującymi kilometrami niedzielnej rywalizacji.

W tamtej chwili nie wszyscy kibice zdali sobie sprawę z tego, jak bardzo rozpędziła się grupa zasadnicza. Jeden z nich, nie bacząc na ryzyko, postanowił zrobić sobie smartfonem zdjęcie z peletonem w tle. Na ułamek sekundy zamiast na kolarzach skoncentrował się na wyświetlaczu i tylko wielkiemu refleksowi zawodnika grupy Trek-Segafredo zawdzięcza fakt, że nie spowodował kraksy.

- Ależ to jest idiotyzm. Robił sobie selfie z kciukiem w górze i mało nie zahaczył o kolarza – skomentował całe zdarzenie na antenie Eurosportu 1 Adam Probosz.

Przynajmniej nie miał kijka

Chęć zrobienia sobie selfie z kolarzami w tle stało się plagą w wyścigach cyklu World Tour.

- Kibiców na trasie jest naprawdę wielu. Szczególnie niebezpieczni są ci z kijkami do selfie. Patrząc w wyświetlacz, często tracą poczucie odległości – żalił się Franco Pellizotti podczas Giro d'Italia 2017.

- To jakieś szaleństwo. Sam nie wiem, jak udało mi się dzisiaj uniknąć kraksy. Proszę, szanujcie nas, bo to nie jest gra wideo – wtórował mu wówczas inny włoski kolarz Kristian Sbaragli, który ucierpiał w zderzeniu z kibicem.