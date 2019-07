"Cudowny napój" kolarzy. Jedni się go boją, drudzy poprawiają swoją wydolność

Julan Alaphilippe z grupy Deceuninck-Quinck Step wykazał się dobrym sercem. Na polecenie dyrektora sportowego zespołu Francuz zjechał do wozu technicznego i zabrał mnóstwo bidonów dla kolegów. Jakby nie było, 27-letni zawodnik to jeden z faworytów. Cały wyścig Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Oto co polski kolarz z grupy Ineos miał do powiedzenia po 2. etapie Wielkiej Pętli. Ekipa "Kwiato" zajęła drugie miejsce za Jumbo-Visma.

We wtorek płaski etap. Ponad 213 km z Reims do Nancy.

4. etap Tour de France to okazja do wykazania się dla sprinterów. Tego typu zawodnikiem jest Łukasz Wiśniowski (CCC Team), który opowiedział o swoich planach przed wtorkowymi zmaganiami.

- W finale była mniejsza grupa, więc dla nas było łatwiej. Bezpiecznie dojechaliśmy do mety. Prawdziwy wyścig rozpocznie się na 6. etapie. To będzie pierwszy poważny test - powiedział Michał Kwiatkowski po 5. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kolarze Wielkiej Pętli wjeżdżają w góry. Czas na szósty etap Tour de France. Nie wystąpił w nim kolarz CCC Patrick Bevin. - Ma złamane dwa żebra. Lekarz podjął decyzję, że nie ma sensu go forsować. Trudno jechać z taką kontuzją, dlatego odesłaliśmy Patricka do domu - mówi Piotr Wadecki. dyrektor sportowy CCC Team.

- Wszyscy cieszymy się, że udało nam się spokojnie przejechać pierwsze pięć etapów. Na ten górski etap czekaliśmy bardzo długo. On może zatrząść klasyfikacją generalną - mówi Michał Kwiatkowski, kolarz Team Ineos. Szósty etap Tour de France do pierwsza rywalizacja w górach podczas tegorocznej Wielkiej Pętli.

Zaledwie osiem kilometrów po starcie 7. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznie wyglądającej kraksy. Uczestniczył w niej Tejay van Garderen. Kolarz EF Education First mocno pokiereszował twarz, na której pojawiły się spore plamy krwi. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Sobota to pagórkowaty etap. 200 km z Macon do Saint-Etienne.

Na 15 kilometrów przed metą 8. etapu Tour de France doszło do kraksy na zjeździe. Uczestniczyli w niej kolarze Team INEOS, w tym lider zespołu Geraint Thomas. Do pomocy szybko ruszył Michał Kwiatkowski, który pomógł założyć mu łańcuch. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Nam nie udało się na 8. etapie. Alessandro De Marchi zaciekle walczył, ale za dużo kosztowało go doścignięcie ucieczki. Natomiast czapki z głów przed De Gendtem, który w piękny sposób wygrał etap. My natomiast nie poddamy się i dalej będziemy próbować odnieść etapowy triumf - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

"Wygralibyśmy Tour de France, gdyby wszyscy byli czyści" Lance Armstrong... czytaj dalej » Ketony są związkami chemicznymi wytwarzanymi w trakcie trawienia tłuszczów. Powstają w organizmie naturalnie, gdy spada poziom glukozy. Uważa się, że są dodatkowym źródłem energii, redukują kwas mlekowy i dzięki temu pomagają w lepszej regeneracji.

Taką dodatkową energię można dostarczyć z zewnątrz. Wystarczy płyn z kwasem 3-hydroksymasłowym. Napój ketonowy wymyślił Kieran Clarke z Uniwersytetu w Oxfordzie. Jego efektywność potwierdził badaniami. Wioślarze po zażyciu specyfiku mieli pływać 50 metrów dalej niż ci bez zastosowania suplementacji naukowca. Podobnie rzecz się miała z badaną grupą kolarzy, oni dzięki działaniu związku chemicznego mieli pokonać nawet 400 metrów więcej.



Clarke zaznaczył, że napój ketonowy działa jedynie przy dłuższych aktywnościach, w warunkach tzw. wysiłku tlenowego, wytrzymałościowego. W skrócie - ma być długo, z nieznacznym podniesieniem tętna. Sprinterzy nie mogą liczyć na jego cudowne działanie, bo to wysiłek beztlenowy, taki do utraty tchu, z wysokim tętnem.

Jako pierwsza na wykorzystanie ketonów do poprawy wydolności organizmu miała wpaść amerykańska armia. Ten sposób "suplementacji" do dziś ma stosować Navy SEALs, elitarna jednostka amerykańskich sił specjalnych, by wspomóc żołnierzy w szybszej regeneracji.



Okazuje się, że od jakiegoś czasu ketony są w orbicie zainteresowań także grup kolarskich.



- Ketony są suplementem diety, można je stosować jak witaminy. To substancja, której nie ma na liście zabronionych. Z tego, co wiem, inne zespoły kolarskie też to stosują - Richard Plugge, dyrektor grupy Jumbo-Visma, potwierdził w rozmowie z gazetą "De Telegraaf", że jego kolarze wzmacniają się napojami Clarke'a.



Jumbo-Visma odniosło w tym sezonie 39 zwycięstw, a jej kolarz Mike Teunissen przyjechał pierwszy na metę premierowego etapu tegorocznego Tour de France i sensacyjnie założył żółtą koszulkę lidera wyścigu. Również 10. odcinek padł łupem kolarza holenderskiego zespołu. Wygrał go Belg Wout van Aert.

Największy dziennik Holandii sprawę opisuje tak: "Jumbo-Visma używa cudownego napoju. Ketony to specyficzny związek chemiczny wytwarzany przez wątrobę, gdy w organizmie brakuje węglowodanów i rozpoczyna się proces spalania tłuszczu. Niedawno przeprowadzone badanie przez Katolicki Uniwersytet Lowański, belgijską uczelnię publiczną, wykazało, że substancja poprawia wydolność u sportowców wytrzymałościowych nawet o 15 procent".

Sam wynalazca napoju twierdzi, że w poprzedniej edycji Wielkiej Pętli stosowało go sześć ekip. Nazw nie wymienia, ale nieoficjalnie padają te największe z największych - QuickStep i Team Sky, czyli od tego sezonu Team Ineos, w której jeździ Michał Kwiatkowski. Liderem QuickStep jest Francuz Julian Alaphilippe, aktualnie najlepszy kolarz trwającego TdF.

Nie znajdują się na zakazanej liście

W skuteczność wpływu ketonów na ciało sportowca powątpiewa główny lekarz Team Sunweb. - Jest wiele wątpliwości co do skuteczności tego specyfiku i wpływu na zdrowie, więc my go nie stosujemy, bo nie chcemy zaszkodzić naszym kolarzom - zapewnia Anko Boelens, którego cytuje "De Telegraaf".



Stosowanie ketonów w sporcie nie jest zabronione, nie ma ich na liście środków zakazanych przez Światową Agencję Antydopingową WADA. - Twierdzę, że suplementy ketonowe stosuje wielu czołowych sportowców, są polecane przez coraz większą rzeszę lekarzy i fizjologów. Będzie tak, dopóki nie da się wykazać ich negatywnych skutków. A badania nad ich wpływem są w powijakach - przyznaje Peter van Eenoo z DoCoLab w Gandawie.