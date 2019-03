Trzykrotna mistrzyni świata w kolarstwie torowym znaleziona martwa

Według "Washington Post", Amerykankę znaleziono w jej mieszkaniu na terenie kampusu Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Taką informację podał też serwis stanforddaily.com.

W sobotę brat kolarki Colin Catlin napisał na Facebooku: "Wczoraj wieczorem moja siostra Kelly popełniła samobójstwo. To jedyna osoba, z którą dzieliłem całe życie, będę za nią tęsknił. W razie potrzeby opublikuję aktualizację" - czytamy.

"Była kimś więcej"

"Była dla nas kimś więcej niż sportowcem. Na zawsze pozostanie częścią kolarskiej rodziny USA. Cała nasza społeczność opłakuje tę ogromną stratę" - napisał w oświadczeniu szef federacji Rob DeMartini.

Catlin złote medale MŚ z amerykańską drużyną zdobyła w trzech kolejnych latach: 2016, 2017 i 2018.

Źródło: Wikipedia CC BY-SA 4.0 Kelly Catlin ma w dorobku parę medali

Kolarstwo nie było jej jedyną pasją. Była także znakomitą skrzypaczką oraz kontynuowała studia matematyczno-informatyczne na uniwersytecie Stanforda. W jednym z wywiadów mówiła ostatnio, że dzieli swój czas między trzy dziedziny: studia, kolarstwo torowe i szosowe.