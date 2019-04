Fantastyczna Niewiadoma! Polka wygrała Amstel Gold Race

6. edycja Amstel Gold Race liczyła 126,8 kilometra. Panie wystartowały z Maastricht, a metę wyznaczono w Berg en Terblijt. Po drodze kolarki musiały aż czterokrotnie pokonać najtrudniejszy podjazd tego wyścigu Cauberg. To właśnie tam rozstrzygnęły się losy triumfu w niedzielnej rywalizacji.

Atak po zwycięstwo

Na 2,5 kilometra przed metą, podczas ostatniego pokonywania Caubergu, Niewiadoma ruszyła do ataku. Polka szybko oderwała się od małego peletoniku. Za nią ruszyły dwie Holenderki: Marianne Vos z polskiego zespołu CCC-Liv oraz Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott), ale nie zdołały dojść zawodniczki Canyon SRAM Racing przed końcem wzniesienia.

Na ostatnim kilometrze Polka miała kilka sekund przewagi nad Van Vleuten. W fascynującym wyścigu na płaskim lepsza okazała się Niewiadoma, która mogła spokojnie podnieść ręce w geście triumfu. To największy sukces w jej karierze.

Zawsze o tym marzyła

Po minięciu mety pojawiły się łzy radości. Nawet kilka minut później wciąż nie potrafiła opanować emocji. - Cała się trzęsę. Bardzo chciałam wygrać Amstel Gold Race. Marzyłam o tym od dawna i teraz to marzenie spełniłam. Wygrywanie to piękne uczucie. Każda z nas daje z siebie wszystko, aby to poczuć - powiedziała szczęśliwa Niewiadoma.

W niedzielę zostanie również rozegrana męska edycja Amstel Gold Race z udziałem m.in. Michała Kwiatkowskiego (Sky). Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.