Katarzyna Niewiadoma trzecia w Tour de France Femmes. Polka zapisała się w historii kolarstwa

W końcówce 1. etapu Tour de France Femmes doszło do kraksy w peletonie. Ucierpiały w niej dwie kolarki. Zobacz tę sytuację. Tour de France Femmes na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Lorena Wiebes (Team DSM) po wygraniu 1. etapu Tour de France Femmes. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz kraksę, do której doszło podczas 2. etapu Tour de France kobiet. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz kraksę, do której doszło podczas 2. etapu Tour de France kobiet. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Marianne Vos odniosła triumf na 2. etapie Tour de France kobiet. Zobacz, co powiedziała po zwycięstwie. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz podsumowanie wszystkich kraks, do których doszło podczas 2. etapu Tour de France kobiet. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział dyrektor FDJ – SUEZ – Futuroscope o kontuzji Marty Cavalli, której nabawiła się na 2. etapie Tour de France Femmes. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Na 17 kilometrów przed metą 3. etapu Tour de France Femmes doszło do kilku kraks w peletonie. Zobacz te sytuacje. Tour de France Femmes na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) po 3. etapie Tour de France Femmes. Tour de France Femmes na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Tour de France Femmes, który wygrała Cecilie Ludwig (FDJ - SUEZ - Futuroscope). Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Cecilie Ludwig (FDJ - SUEZ - Futuroscope) po wygraniu 3. etapu Tour de France Femmes. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

- To był trudny etap. Niestety przez kraksę musiałam gonić pierwszą grupę. Przez to straciłam dużo siły – powiedziała Niewiadoma po 3. etapie Tour de France Femmes.

Zobacz, co powiedziała Marta Lach przed 4. etapem Tour de France Femmes. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Na 32 kilometry przed metą Katarzyna Niewiadoma miała defekt. Na szczęście Polka szybko mogła wrócić do rywalizacji i zdołała wrócić do pierwszej grupy. Tour de France Femmes na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 4. etapu Tour de France Femmes, który wygrała Marlen Reusser (Team SD Worx). Tour de France Femmes na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Marlen Reusser (Team SD Worx) po wygraniu 4. etapu Tour de France Femmes. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Marta Lach (Ceratizit-WNT Pro Cycling) po 4. etapie Tour de France Femmes. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Kasia Niewiadoma przed rozpoczęciem 5. etapu Tour de France kobiet. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz kraksę, do której doszło podczas 5. etapu Tour de France kobiet. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Lorena Wiebes (Team DSM) odniosła triumf na 5. etapie Tour de France kobiet. Zobacz, co powiedziała po zwycięstwie. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Katarzyna Niewiadoma przed 6. etapem Tour de France Femmes. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Na 22 kilometry przed metą 6. etapu Tour de France Femmes doszło do kraksy w peletonie. Wywróciła się m.in. Lorena Wiebes (Team DSM). Tour de France Femmes na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 6. etapu Tour de France Femmes, który wygrała Marianne Vos. Tour de France Femmes na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Marianne Vos (Jumbo-Visma) po wygraniu 6. etapu Tour de France Femmes. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co o trasie 7. etapu Tour de France Femmes powiedziały Katarzyna Niewiadoma oraz Tiffany Cromwell. Tour de France Femmes na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Katarzyna Niewiadoma po 6. etapie Tour de France Femmes. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Katarzyna Niewiadoma przed rozpoczęciem 7. etapu Tour de France kobiet. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Annemiek van Vleuten po triumfie na 7. etapie Tour de France kobiet. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Katarzyna Niewiadoma po 7. etapie Tour de France kobiet. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co powiedziała polska zawodniczka przed ostatnim etapem.

Czy to był decydujący moment ostatniego dnia rywalizacji TdF kobiet?

Kolarstwo na żywo oglądaj w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

- Wczoraj był naprawdę bardzo ciężki dzień, jeden z najcięższych, jakie spędziłam na rowerze. Na pewno ten etap zabrał wszystkim zawodniczkom dużo sił - mówiła Niewiadoma przed startem do ostatniego etapu Tour de France Kobiet.

- Wydaje mi się, że dzisiaj będzie kolejna bardzo ciężka walka. Natomiast klasyfikacja generalna jest już trochę ustawiona, więc wydaje mi się, że dziewczyny będą raczej próbowały bronić swoich pozycji. Chociaż nigdy nie wiadomo, może od samego początku będą planowały duże ataki - przewidywała przed decydującym odcinkiem trzecia w "generalce" Niewiadoma.

Oglądasz Wideo: Eurosport Katarzyna Niewiadoma przed 8. etapem Tour de France

Niewiadoma o "brutalnym etapie" w Tour de France. "Na szczęście znałam trasę" Katarzyna... czytaj dalej » Rywalizacja na etapie do pewnego momentu przebiegała zgodnie z prognozami polskiej zawodniczki. Po kilkudziesięciu kilometrach przejechanych przez cały peleton, pierwsza udana ucieczka zawiązała się dopiero u podnóża niewielkiego podjazdu, pierwszego z trzech zlokalizowanych na 123-kilometrowej trasie. Zaatakowały tam jednak kolarki z dalekich pozycji w klasyfikacji generalnej. Liderki oszczędzały siły na trudniejsze fragmenty etapu.

Decydująca walka na ostatniej górze

Wspinaczka pod Ballon d'Alsace nie przyniosła żadnych zmian w czołówce, chociaż kilka ataków Vollering bardzo mocno przerzedziło grupę liderek, w której zostało tylko kilkanaście zawodniczek. Na czele wciąż jechała dziesięcioosobowa ucieczka, ale jej przewaga nie przekraczała minuty.

Wszystko miało się rozstrzygnąć na podjeździe pod La Planche des Belles Filles.

Siedmiokilometrową wspinaczkę, kończącą się odcinkiem bardzo stromej szutrowej drogi, rozpoczęła grupa uciekinierek, których przewaga stopniała do niewiele ponad pół minuty.

W czołówce jechały dwie koleżanki Niewiadomej z ekipy Canyon-SRAM, Polka miała więc zapewnione silne wsparcie na decydującym o losach wyścigu podjeździe. Najpierw musiała jednak odeprzeć ataki Włoszki Elisy Longo Borghini (Trek-Segafredo), która mimo prawie dwóch minut straty do Polki nie traciła nadziei na awans na podium.

Oglądasz Wideo: Eurosport Atak Annemiek van Vleuten na 6 km przed końcem 8. etapu Tour de France

Holenderka postawiła kropkę nad i

Wszystkie plany rywalek na etapowy triumf postanowiła zniszczyć van Vleuten. Niespełna sześć kilometrów przed metą Holenderka mocno przyspieszyła, wyprzedzając wszystkie jadące przed nią zawodniczki. Vollering ruszyła za nią, Niewiadoma postanowiła przeczekać te ataki w grupie zasadniczej. Do Holenderek miała zbyt dużą stratę, a do stracenia zbyt wiele, by ryzykować wczesny atak.

W pewnej chwili Niewiadoma została sam na sam z trzema rywalkami, sklasyfikowanymi w "generalce" bezpośrednio za nią. Najmniejszą stratę miała Francuzka Juliette Labous (Team DSM), którą od podium dzieliło zaledwie 49 sekund. Na odparcie jej ewentualnego ataku oszczędzała siły polska zawodniczka.

Oglądasz Wideo: Eurosport Finisz 8. etapu Tour de France kobiet

Van Vleuten niezagrożona samotnie wjechała na metę wyścigu, sięgając po drugi po Giro Donne wielki triumf w sezonie. Kilkadziesiąt sekund później linię mety przekroczyła Vollering.

A Niewiadoma wciąż jeszcze walczyła o historyczne podium pierwszej edycji kobiecego Tour de France, rozgrywanego w tym roku w nowej formule. Na ostatnich metrach nie dała sobie tego sukcesu odebrać. Wyprzedziła Labous i ukończyła na trzecim miejscu najważniejszy wyścig w sezonie.