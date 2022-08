Katarzyna Niewiadoma: chcę koszulki mistrzyni świata

- To był trudny etap. Niestety przez kraksę musiałam gonić pierwszą grupę. Przez to straciłam dużo siły – powiedziała Niewiadoma po 3. etapie Tour de France Femmes.

Na 32 kilometry przed metą Katarzyna Niewiadoma miała defekt. Na szczęście Polka szybko mogła wrócić do rywalizacji i zdołała wrócić do pierwszej grupy. Tour de France Femmes na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

27-letnia Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) jest obecnie najbardziej utytułowaną polską kolarką szosową. W dorobku ma m.in. zwycięstwa w prestiżowych wyścigach jednodniowych Amstel Gold Race i Trofeo Alferdo Binda oraz w imprezach etapowych, z rozgrywanym w Wielkiej Brytanii Women's Tour na czele. W 2020 roku była druga w kobiecej edycji wyścigu Giro d'Italia, a poprzedni sezon zwieńczyła brązowym medalem mistrzostw świata. W niedzielę na trzecim miejscu ukończyła pierwszą edycję rozgrywanego w nowej formule wyścigu Tour de France Femmes. We Francji wygrała Holenderka Annemiek van Vleuten.

Mariusz Czykier: Dotarło już do ciebie, co właściwie osiągnęłaś?

Najważniejszy sukces w karierze Niewiadomej Przed startem... czytaj dalej » Katarzyna Niewiadoma: Szczerze mówiąc, jeszcze nie. Wydaje mi się, że te wszystkie emocje związane z wyścigiem i ten stres, który odczuwałyśmy na każdym etapie, jeszcze utrzymują się w moim organizmie. Potrzebuję kilku dni, żeby ochłonąć i może trochę odsunąć się od kolarskiego świata. Wtedy będę w stanie uświadomić sobie, co osiągnęłyśmy.

Jak odpoczywa Kasia Niewiadoma po takim wysiłku, po tak ciężkich ośmiu dniach? Możesz jeszcze patrzeć na rower?

Zdecydowanie tak. Dla mnie odpoczynek to na pewno dalsza jazda na rowerze, tyle że bez pomiaru mocy, bez licznika. Zwykła jazda, którą bardzo kocham, ze znajomymi, z moim partnerem. Po prostu zwiedzanie, poruszanie się i poczucie wolności, związane z jazdą rowerem. To jest dla mnie najpiękniejsze, że można jechać, gdzie się chce, zobaczyć miejsca, na które nigdy nie mielibyśmy czasu. To najlepszy odpoczynek.

Jak dużo ten wyścig cię kosztował?

Zwłaszcza ostatnie dwa dni były bardzo męczące. Wydaje mi się, że sobotni etap był najcięższy i każda z zawodniczek mówiła, że to było coś, czego jeszcze żadna z nas nie przeżyła. Wysiłek był ogromny, a wiedziałyśmy, że mamy jeszcze jeden bardzo ciężki etap przed sobą.

Byłam do tego wyścigu bardzo dobrze przygotowana, a wiedząc, że jestem w formie, byłam w stanie dobrze odpocząć po etapie i moje ciało bardzo szybko się regenerowało. Dzięki temu miałam spokojną głowę, niczym się nie przejmowałam, byłam zrelaksowana. Mieliśmy też superatmosferę w drużynie, więc wydaje mi się, że ten spokój pozwolił mi dobrze spać każdej nocy.

Przejechałaś już w karierze wiele wyścigów etapowych. Kilka z nich wygrałaś, dwa lata temu w Giro d'Italia byłaś druga. Czym Tour de France różnił się od tych wszystkich imprez? Na czym polega jego magia?

Na początku sama nie wiedziałam, dlaczego wszyscy mówią o Tour de France, że to największy wyścig w kolarskim kalendarzu. Ale gdy przejechałam go osobiście, odniosłam wrażenie, że cała Francja żyje tym wyścigiem.

To było niesamowite widzieć rodziny i małe dzieci, ludzi w różnym wieku stojących przy drodze, kibicujących i wspierających nas. Chcieli być po prostu częścią tego wyścigu. Tour de France związany jest z wielką kolarską kulturą, która kiedyś wytworzyła się we Francji. Wszyscy dziennikarze, gazety, social media zwracają wielką uwagę na ten wyścig. Nie mam pojęcia, z czym to jest związane, ale zdecydowanie czułyśmy ogromną pozytywną energię od tłumów. Wydaje mi się, że dzięki temu mogłyśmy jechać mocniej i szybciej.

Przed wyścigiem stawiałaś sobie podium jako cel i ten cel zrealizowałaś. Wracasz spełniona czy zostawiasz sobie miejsce na odrobinę złości, że można było coś zrobić inaczej?

Z jednej strony jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się osiągnąć swój cel. W kolarstwie bardzo trudno jest osiągnąć coś, co sobie zaplanowaliśmy, bo tak naprawdę jest bardzo wiele negatywnych czynników podczas każdego dnia, kiedy się ścigamy. Jestem więc szczęśliwa, że cała wielka praca, jaką włożyłam w przygotowania, na koniec się opłaciła. Jednak z drugiej strony czuję ogromny niedosyt, że nie udało mi się wygrać żadnego etapu.

Żałuję zwłaszcza trzeciego. Gdy robiłam rekonesans trasy, w duchu głęboko wierzyłam, że uda mi się go wygrać. Ale mając kraksę pod koniec odcinka, straciłam sporo energii goniąc czołową grupę i wydaje mi się, że nie byłam przez to wystarczająco dynamiczna w końcówce. Na pewno ten etap dalej tkwi w mojej głowie. Wiem, że to już przeszłość, ale bardzo chciałabym w końcu wygrać, a nie być wciąż druga lub trzecia. Ale to przyjdzie, muszę być spokojna.

Wspominałaś wiosną, że znalazłaś sposób na Annemiek van Vleuten. Tym razem nie zadziałał czy okazała się tak bardzo poza zasięgiem?

Z Annemiek jest tak, że gdy ścigamy się podczas wiosennych klasyków, gdzie jest bardziej dynamicznie, gdzie wysiłek jest krótszy, ale intensywniejszy, trochę łatwiej jest się jej pozbyć albo sprawić, że cierpi. Z drugiej strony, często jest tak, że wyścig niejako odwraca się w jej stronę. Jest bardzo mądrą zawodniczką, ma wiele lat doświadczenia i zawsze wie, jak sobie poradzić w trudnych sytuacjach.

Na długich podjazdach nadal jest poza naszym zasięgiem. To, co zrobiła w sobotę i w niedzielę, to było po prostu coś niesamowitego. Na pewno byłam zaskoczona, tym bardziej że przez pierwsze sześć etapów prawie w ogóle się nie pokazywała i myślałam, że może nie jest w najlepszej formie. Tak więc chapeau bas dla Annemiek, bo naprawdę pięknie pojechała.

Pokonanie Annemiek, dopóki wciąż jeździ, jest jednym z twoich celów na przyszłość?

Zdecydowanie! Chciałabym być w sytuacji, gdzie wiem, że mogę ją "zerwać z koła", odjechać od niej. Czuję się pewniejsza, jeśli idzie o klasyki, chociaż w tym roku nie byłam w stanie zregenerować się po koronawirusie i cały czas jechałam zmęczona. Cieszę się, że po wiosennych klasykach wzięłam trzy tygodnie wolnego i byłam w stanie przygotować się do tego wyścigu tak jak chciałam.

Ale jeśli idzie o Annemiek i dłuższe podjazdy, takie jak na Giro czy w Tour de France, to myślę, że pokonanie jej będzie bardzo trudne. To nawet nie jest kwestia kilkumiesięcznych przygotowań. To lata długiego treningu i przygotowywania się na takie podjazdy.

Przed startem Tour de France mówiłaś, że chciałabyś stać się częścią historii kolarstwa, opowiadać kiedyś wnukom, że jechałaś w tym wyścigu. Osiągnęłaś to. Czujesz w związku z tym jakiś rodzaj odpowiedzialności za rozwój tego sportu? Za to, żeby więcej dziewczyn jeździło na rowerach, że być może będziesz też miała w związku z tym większą konkurencję?

Chciałabym zobaczyć więcej Polek ścigających się w zawodowym peletonie. Mam nadzieję, że tym wynikiem zmotywowałam wiele rodzin, które będą wspierać córki w tym, żeby chciały wsiąść na rower i się ścigać. Myślę, że to jest najważniejsze.

Ja jestem wdzięczna moim rodzicom za to, że zawsze dostawałam od nich wsparcie. Tak naprawdę przez pierwsze lata mojego ścigania to oni wierzyli we mnie bardziej niż ja sama w siebie. Dla mnie była to tylko zabawa, nigdy nie wierzyłam, że mogę jeździć w zawodowym peletonie. Wiem, że bez nich na pewno by mnie tutaj nie było.

Mam nadzieję, że rodzice jeżdżących na rowerach dziewcząt i małych dziewczynek będą pozwalali im marzyć, że pewnego dnia i one staną na starcie Tour de France.

Ostatnie osiem dni pokazały nam, że emocje w kobiecym kolarstwie w niczym nie ustępują temu, co oglądamy w wyścigach panów, a nagrody, które otrzymujecie na mecie, są wielokrotnie mniejsze od tych, które dostają mężczyźni. Czy to jest dla was ważny temat, o którym ze sobą rozmawiacie?

Z roku na rok widzimy duży postęp. Jak pomyślę sobie, jakie było moje wynagrodzenie roczne, gdy ja zaczynałam się ścigać w zawodowym kolarstwie, i porównam to z minimum, jakie mają dziewczyny, które dopiero zaczynają się ścigać, to jest niebo a ziemia. Czyli na przestrzeni ośmiu lat widzimy ogromną zmianę.

Powiedziałabym też, że w ostatnich dwóch latach ten rozwój bardzo przyspieszył. Wydaje mi się, że każda z nas wierzy, że w końcu zrównamy się z mężczyznami, albo że po prostu nasze wynagrodzenia za wyścigi będą większe. Ale to nie jest w centrum naszej uwagi. Mamy, jeśli można tak powiedzieć, inne sprawy na głowie. Osobiście nie przywiązuję do tego dużej wagi.

Niecały rok temu zdobyłaś brązowy medal mistrzostw świata. Potem było trochę problemów wiosną, ale dziesięć miesięcy później stanęłaś na podium Tour de France. Jakie są następne cele Katarzyny Niewiadomej?

Koszulka mistrzyni świata.

W tym sezonie moim celem było wygranie jednego z klasyków, ale przez koronawirusa nie pozwoliłam sobie odpocząć. Chciałam szybko wracać na rower i szybko trenować, by szybko się ścigać. Oszukiwałam swoje ciało, które potrzebowało przerwy, a ja mu na to nie pozwalałam. To jakieś dziwne uzależnienie, że dzień czy dwa odpoczynku to katastrofa i myślimy, że stracimy formę, a tak naprawdę robimy sobie krzywdę.

Z końcem wiosny zmieniłam trenera, który mnie cały czas uczy, że jednak "mniej to więcej". Miałam możliwość "zresetowania się", przygotowania do Tour de France i osiągnięcia mojego celu.

To jest coś motywującego na przyszłość, zwłaszcza na mistrzostwa świata, które mi odpowiadają. Trasa [w australijskim Wollongong - red.] wygląda fajnie i mam nadzieję, że Holenderki będą miały mniejszą kontrolę nad wyścigiem.

Przed mistrzostwami świata planujesz jakiś wyścig?

Tak. Pojadę w Plouay, potem mamy Vueltę, to jest chyba pięć dni ścigania. Później mistrzostwa świata, a sezon zakończę etapowym wyścigiem Tour de Romandie w Szwajcarii.

Czego można życzyć kolarce, która stanęła na trzecim miejscu podium Tour de France?

Cierpliwości w końcówce i wygrania.

Wydaje mi się, że często popełniam błąd, że nie jestem wystarczająco cierpliwa w końcówce. Jestem zbyt widoczna i nie jestem w stanie zaskoczyć innych zawodniczek. Brakuje mi takiego momentu "surprise!", w którym nikt nie oczekuje, że mogę zaatakować.

Tak jak na tym trzecim etapie Tour de France. Powinnam być ostatnia w tej grupce, a ja jechałam na drugiej pozycji. Każdy mnie widział. Gdy zaatakowałam 500 metrów przed metą, każdy mógł wsiąść na moje koło. Tak naprawdę powinnam wtedy trochę odpuścić tę grupkę, wziąć rozpęd i wtedy zaatakować. Byłoby im trudniej doskoczyć. To są takie małe elementy, które muszę jeszcze poprawić.

Mam nadzieję, że to mi w przyszłości pomoże pierwszej przekroczyć linię.