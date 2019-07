Dwa tygodnie od potwornego wypadku. Polski kolarz wybudzony ze śpiączki farmakologicznej

"Pędził 80 km/h. Jakby przejechał go walec". Szczegóły wypadku polskiego kolarza Tak tragicznej w... czytaj dalej » W sobotę miną trzy tygodnie od jednego z najbardziej dramatycznych wypadków kolarskich na terenie Polski w historii. Wszystko stało się w sobotę 15 czerwca na drugim etapie Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Przy zjeździe z ostatniej premii górskiej Domagalski stracił panowanie nad rowerem. Potem wpadł do rowu i uderzył w betonowy przepust.

Poważne obrażenia wewnętrzne

Szybko znalazł się obok niego ratownik medyczny, a potem zawodnik karetką trafił do szpitala w Nowym Targu. Był przytomny i wydawało się, że jego stan nie jest bardzo poważny. Niedługo potem okazało się, że jest zupełnie inaczej. Uszkodzeniu uległy m.in. wątroba i śledziona. Domagalskiego wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej. Przeszedł skomplikowane operacje. Walczono o jego życie. Potem przewieziono do Krakowa. Tam przebywa od kilkunastu dni.

Pozostanie pod respiratorem

- Jego stan oczywiście nie jest jeszcze dobry, ale najważniejsza informacja jest taka, że we wtorek został wybudzony - mówi eurosport.pl dyrektor sportowy grupy Hurom Mirosław Kostro. - Już wcześniej była taka próba, jednak doszło do pewnych komplikacji, krwawienia i jeszcze raz lekarze zdecydowali się wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej. Karol jest wciąż podłączony do respiratora i jeszcze niezbyt dobrze pracują jego płuca. Lekarze nie chcą go odłączać od tego urządzenia, bo planują zająć się łokciem, który jest mocno połamany. Chcą także zobaczyć, jak będą działać płuca. Do końca trzeba także opanować wszystkie sprawy związane z obrażeniami wewnętrznymi.

- Rozmawiałem właśnie z jego żoną i także ona jest w lepszym humorze. Mamy nadzieję, że teraz zacznie się właściwy proces powracania do zdrowia, a nie ratowania życia. Wiadomo, że nie można z nim rozmawiać, ale jest kontakt. Jego małżonka była podbudowana tym, co się stało - dodaje Kostro.

W poniedziałek ruszyła zbiórka funduszy na rzecz Domagalskiego. Leczenie na pewno będzie długie i kosztowne.









- Chcemy podziękować wszystkim, którzy wpłacają pieniądze. Wiadomo, że będzie potrzebna bardzo duża kwota, a my nie jesteśmy bogatym zespołem. Widać, że ludzie chcą pomóc. Nie tylko z naszego środowiska kolarskiego. Jest niezwykle duży odzew. Planujemy zaangażować najlepszych lekarzy i rehabilitantów. Koledzy z tras także pomagają - mówi dyrektor sportowy zespołu Domagalskiego.