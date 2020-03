Wygrał walkę o życie, wrócił do rywalizacji. Wielki dzień polskiego kolarza

"Pędził 80 km/h. Jakby przejechał go walec". Szczegóły wypadku polskiego kolarza Tak tragicznej w... czytaj dalej » Do wypadku doszło 15 czerwca, gdy w końcówce drugiego etapu Małopolskiego Wyścigu Górskiego Domagalski mknął w dół na zjeździe z ostatniej górskiej premii. W pewnym momencie stracił panowanie nad rowerem i z całym impetem uderzył w znajdujący się w rowie betonowy przepust.

Uszkodzeniu uległy m.in. wątroba i śledziona. Kolarza wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej, a następnie poddano w Nowym Targu dwóm skomplikowanym operacjom. Trwała walka o jego życie. Pracować nie chciały płuca, a połamany łokieć był w opłakanym stanie. Opanowania wymagały też inne obrażenia wewnętrzne.

Wzorowa rehabilitacja

Ze śpiączki Domagalski wybudzony został dwa tygodnie po kraksie. Ratowanie życia dobiegło końca, ustępując miejsca długiemu i kosztownemu procesowi powrotu do zdrowia. Rehabilitacja przebiegała na tyle dobrze, że przed nowym sezonem mógł on podpisać kontrakt z ekipą Mazowsze Serce Polski, startującą w dywizji Continental.

- Propozycja była dla mnie szokiem. Dzięki Darkowi Banaszkowi zaczynam drugie kolarskie życie. To najpiękniejszy prezent, jaki mogłem sobie wymarzyć – powiedział w grudniu "Super Expressowi" Domagalski.

Od nauki chodzenia do morderczych treningów

Na pierwszy start czekać musiał do 1 marca 2020 roku i jednodniowego wyścigu International Rhodes Grand Prix. Tego dnia do pokonania było 186 km po greckiej wyspie Rodos. Co prawda Domagalski rywalizacji nie ukończył, ale nie to w jego przypadku było najważniejsze.

- Jeszcze sporo pracy przed mną, ale nie jest źle. Jeszcze niedawno uczyłem się chodzić, a teraz zamykam czwartą godzinę treningu – powiedział dumnie na nagraniu poprzedzającym jego wielki powrót.









Już po pierwszym starcie uczestnik Vuelta a Espana 2014 ma zresztą powody do radości. Jego kolega z grupy Mazowsze Serce Polski Adrian Kurek ukończył klasyk wokół Rodos na wysokim siódmym miejscu.

W piątek grupa Domagalskiego rozpocznie rywalizację w trzyetapowym Tour of Rhodes.