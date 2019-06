Poprawia się stan zdrowia polskiego kolarza. "Powoli dochodzi do siebie, powrócił optymizm"

- Wczoraj Karol przeszedł drugą operację. Chodzi o wątrobę, ale nie chciałbym posługiwać się fachowymi terminami. Powoli dochodzi do siebie, pozostaje jednak w śpiączce, bo taką formę leczenia wybrali lekarze. Najważniejsze, że powrócił optymizm - powiedział Klęk, który pozostaje w stałym kontakcie z żoną kolarza. "Pędził 80 km/h. Jakby przejechał go walec". Szczegóły wypadku polskiego kolarza Tak tragicznej w... czytaj dalej »

"Koń pociągowy"

Szkoleniowiec klubu z podkrakowskich Swoszowic uważa Domagalskiego za jedno ze swoich większych odkryć, obok trojga innych wychowanków: Rafała Majki, Katarzyny Niewiadomej i Tomasza Marczyńskiego.



- Karola zawsze porównywałem i porównuję do Maćka Bodnara. Nie tylko dobrze jeździ na czas, ale jest - mówiąc po kolarsku - koniem pociągowym. Miał papiery na świetnego kolarza, w Hiszpanii wygrał challenge zawodników do lat 21, co ma swoją wymowę. Nie miał jednak szczęścia do grup zawodowych - dodał Klęk.

Wpadł do rowu

29-letni Domagalski uległ wypadkowi na trasie drugiego etapu Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Stracił równowagę i wpadł do rowu, uderzając w betonowy element mostku. Kolarz został przewieziony do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu na oddział chirurgii.

– Do wypadku doszło przy prędkości około 80 kilometrów na godzinę. Karol zjeżdżał z premii górskiej. Z kilkoma innymi kolarzami był w ucieczce. W pewnym momencie stracił panowanie nad rowerem i wjechał w rów. Z wielkim impetem uderzył w betonowy przepust. Gdyby tej konstrukcji tam nie było, to pewnie nie byłoby nawet o czym mówić. Skończyłoby się na potłuczeniach, jakie zdarzają się często – tłumaczył w rozmowie z eurosport.pl dyrektor sportowy HUROM Polska BDC Development Mirosław Kostro.