Polak po wypadku Jakobsena chciał oddać koszulkę lidera. Nie pozwoliły na to przepisy

- Chodzi o to, żeby Pascal Ackermann wygrał etap - mówi Rafał Majka (Bora-hansgrohe) o taktyce swojej drużyny na 2. etap Tour de Pologne. W czwartek kolarze jadą z Opola do Zabrza.

Środowy finisz w Katowicach był dramatyczny. Tuż przed linią mety fatalny wypadek miał Fabio Jakobsen z grupy Deceuninck-Quick Step, którego na barierki przy prędkości ponad 80 km/h zepchnął Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma). 24-latek, ostatecznie uznany za zwycięzcę etapu, został poważnie ranny i obecnie przebywa w szpitalu w Sosnowcu.

Do drugiego etapu przystąpić nie mógł również wicelider klasyfikacji generalnej Marc Sarreau z Groupama-FDJ. On także ucierpiał, wobec czego żółta koszulka na czwartkowe ściganie przypadła trzeciemu Małeckiemu.

Chcieli przekazać koszulkę grupie Jakobsena

Polak, ani jego grupa nie byli chętni do przyjęcia trykotu.

"Wczoraj wieczorem dostaliśmy informację od organizatora, że Kamil Małecki będzie technicznym liderem wyścigu na drugim etapie. W świetle okoliczności i z szacunku do Fabio i Marca nie uważamy za stosowne, by Kamil jechał w koszulce lidera" - napisano w czwartek w oświadczeniu CCC. Jak dodano, grupa wyszła z propozycją, by przekazać żółtą koszulkę do grupy Deceuninck-Quick Step, którą reprezentuje Jakobsen, ale nie pozwoliły na to przepisy.

Źródło: Getty Images Kamil Małecki nie chciał jechać w koszulce lidera

CCC zaznaczyło również, że "myśli wszystkich członków grupy są teraz przy Fabio i jego rodzinie".



Update from the start of #tdp20 stage two #ForzaFabiopic.twitter.com/enNyc4BViU — CCC Team (@CCCProTeam) August 6, 2020

Drugi etap TdP wygrał mistrz świata Duńczyk Mads Pedersen z grupy Trek-Segafredo i to on został nowym liderem całego wyścigu.