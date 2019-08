Jumbo-Visma rzuca wyzwanie Ineosowi i zwiększa budżet

Grupa Jumbo-Visma może mieć wiele powodów do radości

Holenderska ekipa Jumbo-Visma wygrała w niedzielę pierwszy etap zaliczanego do cyklu World Tour kolarskiego wyścigu UAE Tour - jazdę drużynową na czas w Abu Zabi. Na szóstym miejscu ukończyła rywalizację ekipa CCC Team. Liderem klasyfikacji indywidualnej został Słoweniec Primoz Roglic.

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że od pewnego czasu Dumoulin szukał nowego otoczenia. Wyraziliśmy zainteresowanie pozyskaniem go w rozmowach z jego menedżerem i wkrótce okazało się, że Tom chciałby jeździć w naszych barwach – tłumaczył menedżer Jumbo-Visma Richard Plugge.

- Dużo czasu poświęciliśmy na rozmowy z Primozem i Stevenem. Obaj zdali sobie sprawę, że pojawienie się Dumoulina będzie wzmocnieniem. To zwiększa szanse wszystkich na zwycięstwo. Naszym celem nie będzie wyłącznie Tour de France. Od najbliższej Vuelta a Espana chcemy liczyć się w walce o końcowy triumf w każdej trzytygodniowej imprezie – podkreślił Plugge.

W 2019 roku grupa zaliczyła sponsorskie przetasowania. Sieć supermarketów Jumbo została pierwszym sponsorem tytularnym, zastępując loterię Lotto, a w roli drugiego pojawiła się norweska firma Visma. To wówczas podjęto decyzję o zwiększeniu budżetu do 15 mln euro. Po niecałym roku zdecydowano się powiększyć go o kolejne pięć milionów.

Grupa Ineos wciąż najbogatsza

- Mamy ambicje sportowe i biznesowe. W gronie najważniejszych sponsorów postanowiliśmy wyłożyć dodatkowe pieniądze. Już wcześniej zespół pokazał, że działając sprytnie i innowacyjnie jest w stanie dorównać najlepszym grupom świata. Teraz będziemy w stanie nawiązać rywalizację z takim potentatem, jak Ineos – powiedział dyrektor ds. finansowych Jumbo Ton van Veen.

Absolutny finansowy potentat w gronie kolarskich grup World Touru – Ineos (poprzednio Sky) – wciąż dysponować będzie dwukrotnie większym budżetem, na poziomie 40 mln euro.