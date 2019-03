Perfekcyjny debiut Alaphilippe’a w Strade Bianche. Pomogły wskazówki Stybara

- Bardzo się cieszę, bo wyścig ten był pierwszym wielkim celem na ten sezon. Początek roku już wcześniej nazywałem udanym, ale wygrana w Strade Bianche to coś niesamowitego. W końcówce nie popełniłem żadnych błędów – powiedział po swoim zwycięstwie na Piazza del Campo Alaphilippe.

Niewiadoma na podium Strade Bianche. Triumf van Vleuten po samotnej akcji Annemiek van... czytaj dalej » - W ostatnim szutrowym sektorze czułem, że mam ciężkie nogi. To był trudny dzień i miałem wrażenie, że Fuglsang jest ode mnie świeższy. Musiałem jechać z głową i to mi się udało. Strade Bianche to nie tylko podjazdy i szutry. Tu trzeba mieć szczęście, by uniknąć kraks i złapania gumy. Nie mam doświadczenia w takich wyścigach, ale przed startem rozmawiałem ze Zdenkiem Stybarem, który poinstruował mnie, że trzeba cały czas być w odpowiednim miejscu i zachowywać koncentrację. Wyczekiwałem odpowiedniej chwili na finałowy atak i voila, wygrałem – podzielił się swoimi wrażeniami Francuz.

Innsbruck poszedł w niepamięć

26-latek z sezonu na sezon staje się lepszym kolarzem. Pod względem wyników 2018 rok był dla niego wyjątkowy. Alaphilippe wygrał w nim Walońską Strzałę, dwa etapy Tour de France i klasyfikację górską, Clasica San Sebastian i wyścig Dookoła Wielkiej Brytanii.

Ciosem dla niego okazały się mistrzostwa świata w Innsbrucku, podczas których nie wytrzymał trudów finałowego podjazdu. W trakcie przerwy zimowej doszedł jednak do siebie fizycznie i mentalnie, a nowe pokłady motywacji sprawiły, że imponował formą podczas Vuelta a San Juan i wyścigu Dookoła Kolumbii. Jego kolejnymi celami będą Tirreno-Adriatico i Mediolan – San Remo.