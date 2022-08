Upadek Juliana Alaphilippe'a na trasie Vuelta a Espana

Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Alaphilippe, reprezentujący grupę Quick-Step Alpha Vinyl, przewrócił się na zakręcie podczas środowego, 11. etapu. Dwukrotny mistrz świata jechał w peletonie. Upadek mógł być spowodowany piaskiem leżącym na drodze. Do wypadku doszło 64 km przed metą w Cabo de Gata.

Czołowy kolarz wycofany z Vuelta a Espana. Powodem zakażenie koronawirusem Koronawirus znowu... czytaj dalej » Francuz nie mógł wstać i był opatrywany przez sanitariuszy. Kolarz trzymał się za rękę i obojczyk. Po kilku minutach został przeniesiony na noszach do karetki i odwieziony do szpitala z podejrzeniem urazu barku i obojczyka. Jak poinformował zespół, w wyścigu już nie wystąpi.

Ważny pomocnik

Alaphilippe zdobył złoty medal MŚ w wyścigu szosowym w 2020 i 2021 roku. Ponadto ma w dorobku zwycięstwa etapowe w Tour de France i Vuelta a Espana, a także w jednodniowych klasykach, m.in. Mediolan - San Remo czy Strade Bianche.

W tegorocznym wyścigu stanowił ważne wsparcie dla kolegi z zespołu Remco Evenepoela. Belg przed startem środowego etapu był liderem klasyfikacji generalnej.



11. etap Vuelta a Espana rozgrywany jest w południowo-wschodniej części kraju i ma 191 km długości.