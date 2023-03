Kolumbijski kolarz zderzył się z samochodem. Kamera uchwyciła dramatyczny wypadek

Kolarstwo na żywo oglądaj w Eurosporcie lub w Eurosporcie Extra w Playerze

Kraksa Kwiatkowskiego. Zwijał się z bólu, ale "mogło być gorzej" Szczęście w... czytaj dalej » Zdarzenie z udziałem 28-letniego kolarza UAE Team Emirates zostało zarejestrowane przez jedną z kamer przemysłowych. Na nagraniu, do którego dotarła belgijska telewizja Sporza, widać prawidłowo jadącego kolarza, który w pewnym momencie uderza czołowo w jadący z naprzeciwka samochód. Jego kierowca najprawdopodobniej skręcał na plac znajdujący się przed budynkiem, na którym zainstalowana była kamera.

Kilka tygodni przerwy

Zderzenie wyglądało na bardzo groźne. W jego efekcie Kolumbijczyk doznał wstrząśnienia mózgu i złamania palca u nogi.

Kontuzja wyeliminowała go z udziału w niedzielnym wyścigu Gandawa - Wevelgem. Molano mógł liczyć na dobry występ w jednodniowej imprezie. Dziesięć dni wcześniej wygrał francuski klasyk Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut, a dzień później był siódmy w wyścigu Bredene Koksijde. W pierwszej dziesiątce zakończył również rywalizację w wyścigu z Brugii do De Panne.



Video del accidente de Juan Sebastián Molano que lo dejó con una conmoción cerebral #GW23#Noticiclismo#Ciclismopic.twitter.com/0XOvEfv1pf — NotiCiclismo #VoltaCatalunya102 (@Noticiclismo1) March 26, 2023





Z informacji opublikowanych przez zespół UAE Team Emirates, w barwach którego startuje również Rafał Majka, wynika, że przerwa w startach Kolumbijczyka może potrwać nawet kilka tygodni.



Unfortunately @sebasmolano_ will be ruled out of @GentWevelgem having sustained numerous injuries in a training crash in Belgium.

Amongst his injuries, Molano suffered concussion and a fractured toe which will keep him on the sidelines for some weeks.



Ánimo Sebas #WeAreUAEpic.twitter.com/Hns7BzLKFT — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 24, 2023





Wyścig Gandawa - Wevelgem wygrał Francuz Christophe Laporte po kapitalnej akcji z drugim kolarzem Jumbo-Visma Woutem van Aertem.