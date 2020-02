Dobra passa CCC Team. Josef Cerny drugi w wyścigu dookoła Murcii

Cały sezon kolarstwa w Eurosporcie i Eurosport Playerze

CCC polubiło góry. Jonas Koch najlepszym "góralem" w Tour de la Provence U progu sezonu... czytaj dalej » Dwuetapowy wyścig dookoła górzystego hiszpańskiego regionu Murcii otworzył ponad 177-kilometrowy etap, na trasie którego zlokalizowane były trzy górskie premie, w tym jedna 1. kategorii. Ostatnie 30 km również prowadziło niemal cały czas pod górę, co spowodowało podzielenie peletonu. Do mety jako pierwsza dotarła grupa 10 kolarzy, którzy z niewielkimi różnicami pokonywali ostatni podjazd. Ich przewaga nad zasadniczą grupą wynosiła… ponad 16 minut.

W owej pierwszej grupce znalazł się między innymi Cerny, który metę osiągnął jako trzeci, 11 s za zwycięzcą etapu Xandro Meurisse (Circus - Wanty Gobert) i 7 s za Adamem De Vosem z Rally Cycling.

Awans po drugim etapie

Dowiezienie tego rezultatu do końca wyścigu przy tak dużych różnicach czasowych wydawało się formalnością, ale drugi etap wyścigu, z czterema premiami, w tym kategorii 1. i HC, stanowił dla kolarzy nie lada wyzwanie. Cerny postanowił zawalczyć o poprawę swojej pozycji w wyścigu, trzymał się więc od początku czoła stawki.

Blisko 180-km etap z Santomery do Murcii wygrał Hiszpan Leon Luis Sanchez przed partnerem z zespołu Astana Omarem Fraile. Cerny dojechał na metę jako trzeci, z 7 s straty do zwycięzcy. Tuż za nim przyjechał zwycięzca pierwszego etapu.

Osiągnięty na drugim etapie rezultat pozwolił kolarzowi CCC wskoczyć na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu, wygranego ostatecznie przez Meurisse.



REPORT: “I was expecting to be strong here in Murcia but I never expected to be second overall so I am really happy.” @cernyjosef on his podium result at #VueltaCiclistaMurcia2020



More from Josef and @MATTEOTRENTIN after stage two https://t.co/vjBYxhziLt#RideForMorepic.twitter.com/i6Gv8mPu3w — CCC Team (@CCCProTeam) February 15, 2020

Ważny wynik dla Czecha

Dla 26-letniego Czecha, który rozpoczął właśnie drugi sezon ścigania w World Tourze, druga lokata w Murcii jest jednym z ważniejszych osiągnięć w jego dotychczasowej karierze, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę silną obsadę hiszpańskiego wyścigu. W 2018 roku Cerny był podwójnym mistrzem Czech w jeździe indywidualnej na czas i w wyścigu ze startu wspólnego, a rok wcześniej wygrał klasyfikację generalną wyścigu dookoła Czech.