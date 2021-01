Agent Cristiano Ronaldo wkracza do kolarstwa. "Nikt go tu nie chce"

Na sześć kilometrów przed metą doszło do niebezpiecznie wyglądającej kraksy w środkowej części peletonu. Zobacz, jak do tego doszło. Tour de l'Ain na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Zawsze jest szansa na dialog - mówi Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) o zapowiadanych przez niektórych kolarzy protestach, gdyby trasa Tour de France okazała się zbyt niebezpieczna. - W przypadku braku dialogu jest to jakieś wyście, ale zawsze jest to ostateczność.

Jakub Mareczko z CCC Team odniósł triumf na 2. etapie wyścigu Tour de Hongrie. Drugie miejsce zajął Matteo Moschetti (Trek - Segafredo), a trzecie Luca Pacioni ( Androni Giocattoli - Sidermec). Na ostatnim kilometrze doszło do sporej kraksy, kiedy to jeden z kolarzy zawadził o barierki przed zakrętem.

167,5 km mieli do pokonania kolarze na 11. etapie Tour de France z Chatelaillon-Plage do Poitiers. Etap wygrał Australijczyk Caleb Ewan (Lotto Soudal) przed Peterem Saganem (Bora-hansgrohe) i Samem Bennettem (Deceuninck-Quick Step). Przedstawiamy najciekawsze fragmenty odcinka.

O ogromnym pechu może mówić Mauri Vansevenanta. Belg pędził jak szalony do mety, walcząc o zwycięstwo w Walońskiej Strzale. To tempo go zgubiło. Kolarz Deceuninck - Quick Step, na cztery kilometry przed metą, wypadł z trasy. Szybko wrócił na rower, ale z jego przewagi prawie nic nie zostało. Zobacz tę sytuację.

Julian Alaphilippe zaczął cieszyć się zbyt wcześnie na mecie wyścigu, a wykorzystał to Primoz Roglic, który wyprzedził go dosłownie o grubość dętki.

Wiatr rozdawał karty na 7. etapie Giro d'Italia z Matery do Brindisi. Na 143-km odcinku peleton kilkukrotnie się dzielił, by na koniec rozegrać sprinterski finisz.

Duże wzmocnienie zespołu Rafała Majki Grupa kolarska... czytaj dalej » Podopiecznym słynnego agenta na początku roku został m.in. Joao Almeida, objawienie ubiegłorocznego wyścigu Giro d'Italia. Reprezentująca go agencja Corso Sports, która podpisała porozumienie z Mendesem, ma w portfolio również wielu innych kolarzy.

Umowa została zawarta bez większego rozgłosu, ale nie umknęła uwadze obserwatorów dyscypliny i menedżerów zarządzających kolarskimi grupami. Głośno skrytykował ją Marc Madiot, szef francuskiej ekipy Goupama-FDJ.

- Nie chcę wchodzić do takiego systemu, jaki obowiązuje w piłce nożnej - powiedział podczas dyskusji na antenie radia RMC. - Polega przede wszystkim na posiadaniu dużej liczby podopiecznych i przesuwaniu ich między drużynami tak często, jak to tylko możliwe. Za każdym razem wędrując do kasy po pieniądze.

Kolarstwo działa inaczej

Obowiązujący dziś w kolarstwie system opieki agentów nad sportowcami pod kilkoma względami znacząco różni się od tego, który obowiązuje w piłce nożnej.

- Zawieramy umowy na czas określony i bardzo tego przestrzegamy. W kolarstwie to niezwykle ważny element - tłumaczy Madiot.

- Ekonomia drużyny kolarskiej nie jest nastawiona na generowanie zysku. Jak dostaję 10 euro, to wydaję 10 euro. Nie spekuluję na temat tego, ile zarobię na ewentualnej odsprzedaży zawodnika - wyjaśnia. I przypomina, że zupełnie inny jest też system wynagradzania agentów, którzy otrzymują niewielki procent od wynagrodzenia kolarza, a nie od kwoty transferów, które w kolarstwie wciąż należą do rzadkości.

Madiot zdaje sobie jednak sprawę, że takie przypadki zdarzają się w peletonie i zapewne będą się zdarzać coraz częściej, stawiając bogatsze zespoły na uprzywilejowanej pozycji.

Oglądaj Wideo: Eurosport Joao Almeida powiększył prowadzenie w klasyfikacji generalnej po 14. etapie Giro d'Italia

Obawy o bezpieczeństwo funkcjonowania ekip

Na początku roku kontrakt z Team DSM (dawny Sunweb) przedwcześnie rozwiązał Marc Hirschi. Przeszedł do UAE Team Emirates. Rok wcześniej podobnie postąpił Tom Dumoulin, którzy wymógł na Sunwebie wcześniejsze rozwiązanie kontraktu, by przejść do Jumbo-Visma.

I właśnie takich sytuacji Madiot obawia się najbardziej.

- W piłce nożnej, gdy zawodnik nie gra, jego agent naciska na trenera. Dla zawodnika szuka dogodnej okazji do przeniesienia. Gdyby do mnie codziennie przychodził agent, domagając się wystawienia jego podopiecznego w roli lidera, byłbym zmuszony wyrzucić go za drzwi - przestrzega, nazywając tego typu działania "wpuszczeniem wilka do owczarni".

Zdaniem doświadczonego menedżera system, choć niedoskonały, do tej pory zdawał egzamin, czyniąc zarządzanie kolarskim zespołem w miarę przewidywalnym. Poddanie tej kruchej struktury brutalnym regułom rynku obowiązującym w futbolu, może w niedalekiej przyszłości poważnie zagrozić dyscyplinie.

- Nikt go tu nie chce - mówi Madiot o Mendesie. - Niech zostanie ze swoimi piłkarzami - podsumowuje.