CCC pójdzie śladami BMC? Ochowicz szuka następcy Valverde

Grupa CCC bardzo dobrze rozpoczęła swój debiutancki sezon w cyklu World Tour. W dwóch pierwszych miesiącach kolarze polskiego zespołu zdołali odnieść trzy zwycięstwa, a niewiele brakowało, by wygrali cały Tour Down Under. – Poprzeczkę mamy postawioną przez sponsora wysoko. Celem jest 20 triumfów – powiedział serwisowi Eurosport.pl dyrektor sportowy CCC Piotr Wadecki.

Dwa miesiące nowego sezonu już za nami. Czy jest pan zadowolony z wyników osiąganych przez kolarzy CCC i z tego, jak grupa jest zorganizowana?

JIM OCHOWICZ: Niezwykle. Jestem bardzo dumny z całego zespołu i jednocześnie zadowolony z tego, jak przebiegało połączenie. W trakcie przerwy między sezonami wykonaliśmy kawał świetnej roboty, przyzwyczajając się do pracy z nowymi rowerami, sprzętem, strojami i nowym wyglądem. Wielką rolę w tym wszystkim odegrał pan Miłek. W grudniu mieliśmy zgrupowanie w Hiszpanii, tam wszyscy mocno pracowali. Potem był obóz styczniowy, a w międzyczasie Tour Down Under. Efekt jest taki, że już teraz mamy na swoim koncie trzy zwycięstwa, a to dopiero początek sezonu.

Ze względu na skład ekipy wiosna może okazać się najważniejszą częścią sezonu.

Tak. Nie ulega wątpliwości, że Greg Van Avermaet i kolarze pokroju Łukasza Wiśniowskiego są niezwykle zmobilizowani. Nie brakuje im motywacji przed zbliżającymi się klasykami. Wszystko rozpocznie się i zakończy w Belgii. Wyścigi w marcu i kwietniu są tymi, w których powinniśmy spisać się dobrze jako zespół. Nie będzie grupy, która wygra wszystkie te wyścigi, ale chcielibyśmy coś wyrwać dla siebie i powalczyć o zwycięstwo w którymś z prestiżowych klasyków.

A co z wielkim tourami? W waszym składzie brakuje kolarza, który mógłby walczyć o podium trzytygodniowego wyścigu. Jaki będziecie mieli plan na te imprezy?

Co prawda nie mamy kolarza na klasyfikację generalną, ale mamy doświadczenie w atakowaniu i walce o zwycięstwa etapowe. Chcielibyśmy też skupić się na drużynowych czasówkach, a takie pojawią się podczas Tour de France i Vuelta a Espana. Na tym będziemy się koncentrować. Mamy grupę dobrych kolarzy, którzy będą w stanie podczas długich wyścigów skutecznie się regenerować. Ucieczki zawiązują się często w początkowej fazie etapów. Czasami grupa dziesięciu kolarzy uzyskuje 10-15-minutową przewagę i może rozstrzygnąć losy zwycięstwa między sobą. Mamy sprytnych zawodników, którzy w takich okolicznościach doskonale sobie poradzą. W międzyczasie będziemy szukali szans w czasówkach i walce o jak najwyższe lokaty. Będziemy liczyć się na kostce brukowej, przy bocznym wietrze. Trudne i zmienne warunki będą naszym atutem.

W zbliżających się klasykach wszystkie siły zostaną zaangażowane w pomoc Van Avermaetowi, czy Łukasz Wiśniowski też dostanie swoją szansę?

Każdy, kto będzie w dobrej formie fizycznej, otrzyma swoją szansę. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił.

Myśli już pan o wzmocnieniach składu na przyszły sezon kolarzami mogącymi walczyć o czołowe lokaty w wielkich tourach?

Rozmawiamy i dyskutujemy o tym z Piotrem Wadeckim. Zarówno tu w Polsce, jak i podczas wyścigów. Śledzimy rynek. Szukamy też nowych twarzy. Wszyscy wiemy, kim jest Alejandro Valverde, ale staramy się przewidzieć, który z młodych zabłyśnie jako następny. Musimy mieć otwarte oczy. Budowa zespołu jest czasochłonna, przyglądamy się też młodym chłopakom. Dlatego stworzyliśmy też CCC Development Team. Chcielibyśmy sprowadzić do siebie najbardziej utalentowanych kolarzy i stopniowo wypełniać wszystkie luki. Teraz nie mamy kolarza na "generalkę". Czy będziemy chcieli go mieć? Na przestrzeni kilku lat prawdopodobnie tak. Może w przyszłym roku, jeszcze nie jesteśmy tego pewni. Proces budowy trwa. Na pewno będziemy chcieli wzmacniać ekipę i być coraz lepsi.

Dla pana to nowa sytuacja. W poprzednim sezonie w grupie BMC miał pan w ekipie wielu kolarzy zdolnych do walki o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej.

Tak wyglądała nasza historia, ale nie od początku. Wszystko zaczęło się w 2010 roku od podpisania kontraktu z Cadelem Evansem. To dało nam możliwość walki o klasyfikację generalną. Przeistoczyliśmy się więc z zespołu podobnego CCC, w ekipę walczącą o wielkie toury. Cadelowi to się zresztą udało, wygrał Tour de France. Do 2018 roku byliśmy w tym miejscu. Teraz zrobiliśmy krok w tył, by znów odbudować swoją pozycję w wyścigach trzytygodniowych. To nie stanie się z dnia na dzień. Będziemy potrzebowali kilku lat, by wrócić na to miejsce.

Celem na ten sezon jest 20 zwycięstw.

Tak. Wyznaczyliśmy go w grudniu. Już mamy trzy na swoim koncie, brakuje więc tylko 17.