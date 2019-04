Cudem uniknął kraksy, potem wygrał wyścig. "Przerażający moment"

Wspaniały sukces Katarzyny Niewiadomej. Polka wygrała Amstel Gold Race Ladies po kapitalnym ataku na 2,5 kilometra przed metą. 24-latka ruszyła do przodu podczas ostatniego pokonywania podjazdu Cauberg. Na podium znalazły się również druga Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) i trzecia Marianne Vos (CCC-Liv).

Oto, co ciekawego działo się w niedzielę podczas ostatniego letniego klasyku Liege-Bastogne-Liege. Wygrał Duńczyk Jakob Fuglsang, a dwunasty przyjechał Michał Kwiatkowski.

W końcówce niedzielnej rywalizacji Fuglsang czuł się znakomicie. Jego koledzy z Astany postanowili zatem narzucić bardzo mocne tempo i przed ostatnim podjazdem dnia zlikwidować wszystkie ucieczki. Na Roche-aux-Facons Duńczyk był już klasą sam dla siebie, gubiąc wszystkich rywali i samotnie pokonując w mocnym tempie ostatnie 15 km.

Deszczowa pogoda sprawiła jednak, że ostatni na 256-km trasie zjazd okazał się sporym wyzwaniem. To tam Fuglsang najadł się strachu, a utrzymanie przez niego równowagi na rowerze przy tak dużej prędkości, graniczyło z cudem.

- Po rekonesansie trasy wiedziałem, że ten zjazd pozbawiony jest ostrzejszych zakrętów, a obecne na nim łuki pokonywać można z dużą prędkością. Duże znaczenie ma jednak to, czy szosa jest sucha, czy mokra - tłumaczył na mecie Fuglsang.

- Oczywiście zależało mi, by Davide Formolo nie zbliżył się do mnie i postawiłem wszystko na jedną kartę. Gdy wszedłem w zakręt, moje tylne koło straciło przyczepność. Nie wiem jak, ale udało mi się uratować. To był jednak przerażający moment - oświadczył zwycięzca belgijskiego klasyka.

Nie tylko triumfator wyścigu miał w tym dniu problemy na tym zjeździe. Chwilę później upadki na nim zaliczyli Michael Matthews (Team Sunweb) i Greg Van Avermaet (CCC).