Kolarz wyrzucony z wyścigu za imitowanie aktu seksualnego

Patrick Bevin (CCC Team) wygrał drugi etap australijskiego wyścigu Tour Down Under 2019. Zawodnik polskiej drużyny został także nowym liderem Santos Tour Down Under! To pierwsze zwycięstwo kolarza polskiej grupy w World Tourze.

Szczegóły całego zdarzenia ujrzały światło dzienne w poniedziałek. Wówczas okazało się, że w dniach poprzedzających początek wyścigu trenujący kolarze zrobili sobie przerwę i zatrzymali się przy jednym z barów na kawę.

Obsługująca ich kelnerka wdała się z nimi w rozmowę, po czym poprosiła o wspólne zdjęcie. W trakcie pozowania do zdjęcia Keisse postanowił za jej plecami imitować akt seksualny, a jego zachowanie zostało utrwalone na fotografii.



Iljo Keisse fined by Argentinian police for sexually harassing waitress while posing for a photo. Find more here: https://t.co/Biyq2Q4JUZpic.twitter.com/T81xcMRy1q — Cycling Today (@CyclingTodayEn) 29 stycznia 2019





Wizyta na policji

Kobieta postanowiła złożyć w tej sprawie oficjalne doniesienie na policję, twierdząc dodatkowo, że 36-letni Belg "celowo otarł się o nią swoimi genitaliami".

Alaphilippe wygrał czasówkę i został liderem Vuelta a San Juan Julian... czytaj dalej » - Mówię trochę po angielsku. Kolarze złożyli zamówienie. Nie miałam pojęcia o wyścigu, więc wytłumaczyli mi, co tu robią. Poprosiłam o wspólne zdjęcie, a z chęcią na to przystali. Początkowo myślałam, że wszystko do czego doszło potem było dziełem przypadku, ale później zrozumiałam, że wcale tak nie jest – powiedziała kelnerka w rozmowie z argentyńskim serwisem Telesoldiario.

Policja przesłuchała Belga, po czym nałożył na niego karę finansową w wysokości 3000 pesos (303,5 zł).

Przeprosiny nic nie dały

Na tym jednak nie koniec. Kobieta zwróciła się bowiem do organizatorów wyścigu z oficjalną prośbą o ukaranie Keissego. Ten szybko zreflektował się, jak poważna jest sytuacja i we wtorek rano kelnerkę przeprosił.

- Chciałbym przeprosić tę panią. Popełniłem błąd, którego już nigdy nie powtórzę – zapewnił podczas spotkania z dziennikarzami. - Chciałbym też przeprosić wszystkich Argentyńczyków i ludzi, którzy poczuli się obrażeni, organizatorów i członków mojego zespołu. To było naprawdę głupie. Niestety nie jestem w stanie cofnąć czasu - dodał.

- Popełniłem błąd. Ruch ręką był naprawdę głupi. Nikogo jednak nie skrzywdziłem. Nie jestem przestępcą. Jestem człowiekiem i popełniłem błąd. Bardzo żałuję tego, co zrobiłem. Przyjechałem do Argentyny rywalizować na szosie i chciałbym mieć możliwość kontynuowania występów – podkreślił Keisse.



I want to apologize to everybody for the gesture during a photo taken this week. I didn’t want to offend anybody and I deeply regret it. I know I’ve made a mistake but I’m not a disrespectful person. I’m really sorry. @vueltasanjuanok — Iljo Keisse (@IljoKeisse) 29 stycznia 2019





Organizatorzy Vuelta a San Juan pozostali jednak nieugięci.