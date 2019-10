Trzech Polaków na starcie Il Lombardia. Jeszcze trudniejsza końcówka wyścigu

24.09 | Duński kolarz, Johan Price-Pejtersen, wjechał w tak wielką kałużę, że przypominała jezioro. Nieszczęśnik nie zdołał już z niej wyjechać. Zaliczył spektakularną wywrotkę do wody, której chyba nawet przy okazji się opił. Po tej przygodzie zajął ostatnie miejsce w gronie zawodników, którzy dojechali do mety. Jego strata była kolosalna - 11 minut i 34 sekundy.

Cała droga wolna, ale nieraz to i to za mało. Podczas wyścigu orlików dwóch kolarzy wpadło do rowu. Mistrzostwa świata w kolarstwie na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 128 kilometrów do mety Nils Eekhoff uczestniczył w kraksie. Holender dość szybko się pozbierał i rozpoczął pogoń za peletonem. Pomagał sobie, jadąc za samochodami. To mogło spowodować reakcję jury, które zdecydowało się zdyskwalifikować Eekhoffa. Mistrzem świata został Włoch Samuele Battistella.

Kolarz i zdjęcie, które przeraża. "Normalne zjawisko, może pojawić się w kilku sytuacjach" Dla Janeza... czytaj dalej » W ostatnim klasyku elitarnego cyklu do pokonania będą 243 km z Bergamo do Como. W porównaniu z poprzednim rokiem trasa niewiele się zmieniła. Dodatkowe dwa kilometry to efekt powrotu w samej końcówce podjazdu San Fermo di Battaglia, co znacząco utrudni rywalizację o zwycięstwo.

Im dalej, tym trudniej

Pierwsze poważne wyzwanie, czyli Colle Gallo pojawi się po premierowych 50 km. Wyścig tradycyjnie powinien rozstrzygnąć się na ostatnich 60 km, a wstępna selekcja nastąpi na Madonna del Ghisallo. Niedługo potem kolarze będą musieli pokonać słynną ścianę - Muro di Sormano, na której nachylenie dochodzi do 27 proc. A to jeszcze nie koniec atrakcji, bo na ostatnich 20 km trzeba będzie wspiąć się na szczyt podjazdu Civiglio i San Fermo di Battaglia, skąd do mety pozostanie 5 km.

Źródło: ilombardia.it Profil trasy Il Lombardia 2019

Imponująca obsada

Na trasie ostatniego Monumentu w sezonie staną wszyscy triumfatorzy poprzednich czterech - Julian Alaphilippe, Philippe Gilbert, Alberto Bettiol i Jakob Fuglsang. Obecni będą też zwycięzcy Vuelta a Espana (Primoz Roglic) i Tour de France (Egan Bernal). Nie zabraknie też kolarzy mających już na swoim koncie wygrane edycje Il Lombardia: Vincenzo Nibalego (2015, 2017), Estebana Chavesa (2016) i Dana Martina (2014). O czołowe miejsca walczyć też powinni: Tiesj Benoot, Giulio Ciccone, Davide Formolo, Alejandro Valverde, Mikel Landa Meana, Nairo Quintana, Tim Wellens, Adam Yates i Ilnur Zakarin.

CCC powalczy o dziesiątkę

W peletonie nie zabraknie oczywiście kolarzy z jedynej polskiej grupy w World Tourze - CCC Team. Pomarańczowi wystartują w składzie: Łukasz Owsian, Víctor de la Parte, Simon Geschke, Serge Pauwels, Joey Rosskopf, Laurens ten Dam i Riccardo Zoidl.

- Zawsze jesteśmy zmotywowani przed Monumentami (najbardziej prestiżowe wyścigi jednodniowe - red.) i Il Lombardia nie jest wyjątkiem. Nie mamy w swoich szeregach kogoś zaliczanego do głównych faworytów, ale posiadamy kilka kart, którymi możemy grać, co daje nam dużo swobody do agresywnej jazdy. Celem jest miejsce w pierwszej dziesiątce, by w dobrym stylu zakończyć sezon - poinformował dyrektor sportowy CCC Team Fabio Baldato.



Manca davvero poco a Il Lombardia presented by @NamedSport 2019. Da Bergamo a Como, il 12 ottobre! Ecco il percorso! Almost ready for the #ILombardia presented by #NamedSport 2019. From Bergamo to Como, 12th October! Here is the route! pic.twitter.com/12ySYkrpwq — Il Lombardia (@Il_Lombardia) 11 października 2019





Relacja na żywo ze 113. edycji Il Lombardia w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 14:20.