Tom Dumoulin przyspieszył zakończenie kariery. "W zbiorniku jest pusto"

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Tour of Scandinavia, który wygrała Marianne Vos (Jumbo-Visma).

Marianne Vos (Jumbo-Visma) po wygraniu 1. etapu Tour of Scandinavia.

Marianne Vos (Jumbo-Visma) odniosła triumf na 2. etapie Tour of Scandinavia i tym samym umocniła się na pozycji liderki wyścigu. Niestety pod koniec etapu doszło do kraksy w peletonie, w której uczestniczyła Karolina Kumięga.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Tour of Scandinavia, który wygrała Marianne Vos (Jumbo-Visma).

Marianne Vos (Jumbo-Visma) po wygraniu 2. etapu Tour of Scandinavia.

Bernal wraca do ścigania po wypadku. Pierwszy sprawdzian formy w Danii Kolumbijczyk Egan... czytaj dalej » "Zdecydowałem się zakończyć profesjonalną karierę ze skutkiem natychmiastowym" - poinformował Holender w opublikowanym w poniedziałek po południu wpisie w mediach społecznościowych.

Podkreślił, że decyzję o zakończeniu rywalizacji na szosie podjął i ogłosił wcześniej. Z peletonem miał się pożegnać po wrześniowych mistrzostwach świata w Wollongong w Australii.

"W zbiorniku jest pusto"

"Zdałem sobie jednak sprawę, że nie mogę tego zrobić. W moim zbiorniku jest pusto, nogi są ciężkie, treningi nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Nie będę w stanie osiągnąć formy i takiego samopoczucia, jakich się spodziewałem przed mistrzostwami" - tłumaczył powody przyspieszenia decyzji.

31-letni Dumoulin, jeżdżący w ostatnim czasie w barwach Jumbo-Visma, przed dwoma laty zawiesił kolarską aktywność z powodu wypalenia i braku motywacji. Wrócił jednak do rywalizacji.

Największym sukcesem w karierze Holendra był triumf w Giro d'Italia w 2017 roku. Kilka miesięcy później zdobył tęczową koszulkę mistrza świata w jeździe indywidualnej na czas. W dorobku ma również m.in. wygrany wyścig BinckBank Tour, cztery etapy w Giro d'Italia, trzy w Tour de France i dwa w hiszpańskiej Vuelcie.