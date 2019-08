Cieszył się za wcześnie z wygranego etapu. Wiadomo, jak to się skończyło

Hayden McCormick został antybohaterem 4. etapu Tour of Utah. Kolarzowi z Nowej Zelandii wydawało się, że wygrał, zaczął nawet świętować zwycięstwo, ale nie wiedział, że do przejechania ma jeszcze jedno okrążenie. Wrócił jeszcze do rywalizacji, jednak nie miał już żadnych szans na triumf. Przyjechał na 93. pozycji. Do zwycięzcy stracił ponad 4 minuty.

W piątek kolarze rywalizujący w Utah mieli do pokonania osiem blisko 11-kilometrowych pętli wokół Salt Lake City, w którym w 2002 roku odbyły się zimowe igrzyska olimpijskie.

McCormick zdecydował się na samotną ucieczkę i długo miał prawo czuć się jak bohater 4. etapu Tour of Utah. Takie też uczucie towarzyszyło mu po godzinie i 42 minutach jazdy, kiedy minął linię mety z przewagą 20 sekund nad grupą pościgową i 40 sekund nad peletonem.

Oglądaj Wideo: Eurosport Fatalna pomyłka. Kolarz świętował wygraną... za wcześnie

Dzień na straty

Po przejechaniu przez bramkę z napisem meta dumny Nowozelandczyk zwolnił, uniósł ręce i zaczął świętować zwycięstwo. 11 kilometrów za wcześnie... W swojej radości McCormick zapomniał, że przejechał dopiero siedem, a nie osiem pętli. Tak się cieszył, że nie słyszał też głośnego dzwonka sędziego, który w ten sposób sygnalizował rozpoczęcie finałowego okrążenia.

Chwilę trwało, nim 25-letni kolarz zorientował się, co się stało. O swoim nieszczęściu prawdopodobnie dowiedział się od jednego z członków grupy, który zaczął popychać go do dalszej walki. Na uratowanie dnia było już jednak za późno.



The CRAZY and BIZARRE SCENE of the year just happaned in #tourofutah : Rider Hayden McCormick from Team Bridglane celebrated his Victory, just to discover there is one more lap to go... oooops. pic.twitter.com/Vqf2u7oNvQ — IsraelCyclingAcademy (@yallaACADEMY) August 17, 2019

Błąd w rachunkach kompletnie podciął McCormickowi skrzydła. Jednoosobowa ucieczka została wkrótce wchłonięta, a Nowozelandczyk definitywnie stracił ochotę na dalszą jazdę.

Ostatecznie piątkowy etap nowozelandzki pechowiec zakończył na 93. miejscu na 102 startujących. Do zwycięzcy, Marco Canoli z grupy Nippo-Vini Fantini-Faizane', stracił 4 minuty i 22 sekundy. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Belg Ben Hermans z Isarel Cycling Academy. Wyścig kończy się w niedzielę. Retransmisje w Eurosporcie 1.