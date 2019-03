Grupa Kwiatkowskiego sprzedana miliarderowi. Nowa nazwa w maju

Nowego właściciela Dave Brailsford szukał od grudnia, gdy okazało się, że koncern Sky kończy wspieranie grupy po 2019 roku. Żadna z trzech wcześniejszych ofert nie była porównywalna z propozycją Ractliffe’a. Pewne jest, że w składzie i sztabie szkoleniowym grupy nie zajdą najmniejsze zmiany. Nowy właściciel honorować będzie wszystkie zobowiązania ekipy.

Najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii ma przejąć zespół Michała Kwiatkowskiego Team Sky, którego... czytaj dalej » - Dzisiejszy komunikat jest wspaniałą informacją dla zespołu, fanów kolarstwa i całego sportu. To koniec niepewności. Sir Jim Ratcliffe i Ineos są dla nas odpowiednim partnerem, bo podzielają naszą wizję, pasję i pionierskie podejście, prowadzące do jeszcze większych sukcesów. Jako grupa Ineos otwieramy nowy i wielce ekscytujący rozdział – podkreślił szef grupy, Dave Brailsford.

Kwiatkowski zachwycony

- Dla Dave’a to idealna sytuacja, bo wciąż będzie kierował zespołem, wdrażając swoje plany i filozofię. Teraz odpowiadać będzie tylko przed jednym człowiekiem – zauważył Bradley Wiggins, w przeszłości kolarz brytyjskiej grupy, z którą wygrał Tour de France.

Do zmiany sponsora odniósł się także Michał Kwiatkowski, jeden z dwóch Polaków (obok Michała Gołasia) reprezentujących brytyjską ekipę. "Fantastyczna historia tego zespołu będzie miała ciąg dalszy. Świetna nowina, cieszę się bardzo. Ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w ten proces" – napisał na Facebooku.



Team Sky will become Team INEOS from 1 May. The launch of Team INEOS will take place at the Tour de Yorkshire.



Jim Ratcliffe jest założycielem firmy Ineos. To jedna z dwóch największych firm z branży petrochemicznej na świecie, z dochodami przewyższającymi 90 miliardów dolarów. Do Ratcliffe’a należy 60 proc. jej akcji.