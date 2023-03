Caleb Ewan czuje się ograbiony z wygranej. Kolarz rozgoryczony po decyzji sędziów

Zobacz, co powiedział Soren Waerenskjold (Uno-X Pro Cycling Team) po wygraniu 3. etapu Saudi Tour. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Volta a la Comunitat Valenciana, który wygrał Biniam Girmay.

Zobacz, co powiedział Ruben Guerreiro (Movistar) po wygraniu 4. etapu Saudi Tour.

Na 24 km przed metą 2. etapu Etoile de Besseges doszło do niebezpiecznej kraksy w peletonie. Zobacz ten moment.

Zobacz, co powiedział Giulio Ciccone po wygraniu 2. etapu Volta a la Comunitat Valenciana.

Zobacz, co powiedział Simone Consonni po 5. etapie Saudi Tour.

Zobacz najważniejsze, co wydarzyło się podczas 4. etapu Volta a la Comunitat Valenciana.

Na 3,8 kilometra do mety w środku peletonu zdarzył się upadek, który sparaliżował pół stawki.

Na 2,7 km do mety 1. etapu miało miejsce dość poważne zdarzenie.

Zobacz, co powiedziała zwyciężczyni drugiego etapu UAE Tour kobiet.

Zobacz, co powiedziała Elisa Longo Borghini po ostatnim etapie UAE Tour kobiet.

Tim Merlier (Soudal - Quick Step) odniósł triumf na 1. etapie Tour of Oman. Zobacz finisz tego etapu.

Merlier wygrał 1. etap Tour of Oman

Jesus Herrada (Cofidis) odniósł triumf na 2. etapie Tour of Oman. Zobacz finisz tego etapu.

Herrada wygrał 2. etap Tour of Oman

Na osiem kilometrów przed metą 1. etapu Volta ao Algarve doszło do kraksy w peletonie. Zobacz ten moment.

Zobacz, co powiedział Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) po wygraniu 1. etapu Volta ao Algarve.

Zobacz, co wydarzyło się na finiszu drugiego etapu wyścigu Volta ao Algarve.

Aurelien Paret-Peintre odniósł triumf na ostatnim, 3. etapie Tour des Alpes Maritimes et du Var. Cały wyścig wygrał Kevin Vauquelin (Arkea Samsic).

Paret-Peintre wygrał 3. etap Tour des Alpes Maritimes et du Var

Zobacz, co powiedział Tim Merlier po 1. etapie UAE Tour.

Do nietypowej sytuacji doszło podczas startu zespołu AG2R do 2. etapu UAE Tour. Jeden z wolontariuszy nie zdołał utrzymać kolarza. Zobacz tę sytuację.

Zobacz, co powiedział Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) po 2. etapie UAE Tour.

Michał Kwiatkowski o przygotowaniach drużyny Ineos Grenadiers do wiosennych wyścigów

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu UAE Tour.

Zobacz, co wydarzyło się w trakcie pierwszego etapu O Gran Camino.

Zobacz, co powiedział Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) po wygraniu 5. etapu UAE Tour.

Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) samotnie popędził do mety Omloop Het Nieuwsblad na 17 km przed metą. Zobacz ten moment.

Van Baarle samotnie ruszył do mety Omloop Het Nieuwsblad na...

Zobacz, co powiedział Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) po wygraniu wyścigu Omloop Het Nieuwsblad.

Na 7 km przed metą wyścigu Le Samyn des Dames doszło do kraksy, w której uczestniczyła m.in. Daria Pikulik. Zobacz ten moment.

Zobacz, co wydarzyło się w wyścigu Le Samyn des Dames.

Zobacz, co powiedział Milan Menten (Lotto Dstny) po wygraniu Le Samyn.

Zobacz, co wydarzyło się podczas wyścigu Le Samyn.

Zobacz nietypową sytuację, do której doszło podczas wyścigu Strade Bianche Donne 2023.

Na 26 kilometrów przed metą 1. etapu Paryż – Nicea doszło do kraksy w peletonie. Niestety wywrócił się również Filip Maciejuk. Zobacz ten moment.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Paryż – Nicea, który zakończył się wygraną Tima Merliera (Soudal – Quick Step).

Zobacz, co powiedział Tim Merlier (Soudal – Quick Step) po wygraniu 1. etapu Paryż – Nicea.

Zobacz, co powiedział Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) po 1. etapie Tirreno – Adriatico.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Tirreno – Adriatico, który wygrał Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).

Zobacz, co powiedział Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) po wygraniu 1. etapu Tirreno – Adriatico.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Paryż – Nicea.

Zobacz, co powiedział Mads Pedersen (Trek – Segafredo) po wygraniu 2. etapu Paryż – Nicea.

Zadecydował fotofinisz. Belg o milimetry wygrał pierwszy etap UAE Tour Belgijski kolarz... czytaj dalej » Ewan nie ma w tym roku szczęścia do rozstrzygnięć zapadających po analizie fotofiniszu. Dwa tygodnie temu o milimetry przegrał 1. etap wyścigu UAE Tour. Wówczas nie protestował, choć wygrana Tima Merliera o 0,00028 (!) sekundy była bardziej niż symboliczna. Analiza fotofiniszu nie budziła jednak wątpliwości.

Przekonany o wygranej

Zupełnie inaczej było na mecie niedzielnego wyścigu, zaliczanego do cyklu Pucharu Belgii. Impreza, nie dość, że zaliczana do niższej kategorii, pozostawiała wiele do życzenia pod względem organizacyjnym.

Linię mety, którą przepisy Międzynarodowej Unii Kolarskiej precyzyjnie określają jako 4-centymetrowy czarny pasek namalowany lub naklejony na biały pas o szerokości 72 cm, w tym wypadku wyznaczała wąska plastikowa taśma, będąca częścią elektronicznego pomiaru czasu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Thijssen wygrał GP Jean – Pierre Monsere

I być może właśnie to, w połączeniu z niezbyt zaawansowanym technicznie systemem fotofiniszu, było powodem rozgoryczenia Australijczyka.

Ewan opublikował w mediach społecznościowych fotografię, na podstawie której sformułował przekonanie o własnej wygranej.



I kinda think I won. Thoughts? pic.twitter.com/Oaa2sK9obJ — Caleb Ewan (@CalebEwan) March 5, 2023





Pod postem wywiązała się obszerna dyskusja, której uczestnicy w większości przyznali rację kolarzowi.

Ekipa zawodnika nie zdecydowała się jednak na złożenie oficjalnego protestu, a decyzja sędziów została uznana za ostateczną.