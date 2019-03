Lider CCC gotowy na klasyk Mediolan-San Remo

W pierwszym Monumencie sezonu (na który składa się pięć najbardziej prestiżowych klasyków) kolarze pokonają 291 km, finiszując na Via Roma w San Remo. Van Avermaet dwukrotnie kończył imprezę w czołowej dziesiątce (w 2016 roku był piąty, a w 2011 dziewiąty). W obu przypadkach imprezę wygrywali typowi sprinterzy.

- Wszyscy wiemy, że - pomimo długości - to jeden z najłatwiejszych wyścigów do ukończenia, ale też jeden z najtrudniejszych do wygrania. Jest to również jeden z najbardziej otwartych wyścigów i każdy ma szansę na dobry wynik, jeśli na Poggio jest się w czołówce. Dwa razy meldowałem się tu w pierwszej dziesiątce i zdaję sobie sprawę, że jestem w stanie powalczyć. Na pewno dam z siebie wszystko – wyznał lider CCC, cytowany przez oficjalną stronę grupy.

Forma szykowana na klasyki

W tym sezonie Van Avermaet odniósł jedno zwycięstwo, ale aż trzykrotnie był drugi i raz trzeci. Jedno z drugich miejsc pojawiło się podczas zakończonego we wtorek Tirreno-Adriatico.

- Czułem się naprawdę dobrze, nogi były w odpowiedniej kondycji po tych długich etapach, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że forma jest optymalna. Było to znakomite przygotowanie do nadchodzących klasyków, więc myślę, że cała drużyna skorzystała na tym, że odcinki były długie, a trasa bardzo wymagająca – ocenił Belg.

Stały skład

W Mediolan-San Remo Van Avermaet wystąpi w towarzystwie aż pięciu kolegów, z którymi współpracował podczas wyścigu Dwóch Mórz - Michaela Schära, Gijsa Van Hoeckego, Nathana Van Hooydoncka, Guillaume'a Van Keirsbulcka i Łukasza Wiśniowskiego.

Nieobecny w Tirreno-Adriatico Alessandro De Marchi zastąpi teraz Joeya Rosskopfa.



- Greg Van Avermaet jest naszym liderem i wygląda na naprawdę mocnego. Musimy być też jednak gotowi na inne scenariusze. Alessandro De Marchi ukończył Paryż-Nicea w dobrej formie, a zawodnicy, którzy uczestniczyli w Tirreno-Adriatico także prezentują odpowiednią dyspozycję. Musimy jechać mądrze i uważnie, by korzystać z nadarzających się okazji – przyznał dyrektor sportowy CCC Team, Fabio Baldato.

- Jak zwykle decydujące będą podjazdy i zjazdy z Cipressy oraz Poggio. Tam można przeprowadzić kluczowe akcje, co pokazał w zeszłym roku Vincenzo Nibali. Dzięki swojemu atakowi uniknął on masowego sprintu, a zwykle wyścig kończy się finiszem z około 30-40-osobowej grupy. To co sprawia, że La Primavera jest tak ciekawa to to, że rywalizacja jest otwarta dla każdego – dodał Baldato.

Relacja na żywo z Mediolan-San Remo w Eurosporcie 2 w sobotę od godziny 14:30.