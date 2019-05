Krótka radość zwycięzcy. Dyskwalifikacja za nieprzepisowy finisz

O to trofeum powalczą kolarze w Giro d'Italia

Już 11 maja rozpocznie się 102. edycja Giro d'Italia. 21 etapów, ponad 3,5 tysiąca kilometrów do pokonania i jedna różowa koszulka do zdobycia. Jak poradzą sobie Rafał Majka oraz kolarze CCC Team? Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Główni faworyci do triumfu w Giro d'Italia

W pierwszym odcinku cyklu "Kochany pamiętniczku" Adam Probosz zapowiedział 102. edycję Giro d'Italia. - Całe Włochy żyją tym wyścigiem, bo to symbol tego kraju. Tysiące historii stoi za Giro i miejmy nadzieję, że teraz powstaną kolejne - powiedział komentator Eurosportu. Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Czuję się dobrze, choć czasówka tego nie pokazała. Dzisiaj noga podawała i miałem taki plan na odjazd. Starałem się dojechać do mety, potem peleton mnie doszedł i nie chciałem ryzykować - podsumował dwieście kilometrów ucieczki na 2. etapie Giro d'Italia Łukasz Owsian. Transmisje z Wyścigu Dookoła Włoch w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W poniedziałek kolarzy czeka 219 kilometrów z Vinci do Orbetello. Oto mapa 3. etapu Giro d'Italia. Transmisje z Wyścigu Dookoła Włoch w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W poniedziałek kolarze mieli do pokonania 220 km z Vinci do Orbetello.

Niebezpieczna kraksa na ostatnich metrach. Ackermann wygrał drugi etap Giro Niemiec Pascal... czytaj dalej » Tuż przed metą pędził prawie cały peleton, walka o zwycięstwo toczyła się do ostatnich metrów. Na finiszu najwięcej sił zachował Viviani, który na ostatniej prostej omal nie staranował jednego z rywali, gdy nagle zjechał w bok i zajechał mu drogę. Sędziowie uznali to za niebezpieczny manewr i ukarali Włocha wykluczeniem.

Majka w czołowej grupie

Mógł cieszyć się zatem Gaviria. Po korekcie na drugiej pozycji sklasyfikowano Francuza Arnauda Demare'a (Groupama-FDJ), a na trzeciej Niemca Pascala Ackermanna (Bora-Hansgrohe), zwycięzcy niedzielnego etapu. Szóste miejsce zajął reprezentujący Włochy i polską grupę CCC Jakub Mareczko.

W czołowej grupie przyjechał na metę Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), który utrzymał wysoką, szóstą lokatę w klasyfikacji generalnej. Liderem nadal jest Słoweniec Primoz Roglic (Jumbo-Visma), który o 19 sekund wyprzedza Brytyjczyka Simona Yatesa (Mitchelton-Scott).



Majka ściga się w Giro d'Italia po trzyletniej przerwie. Poprzednie wyścigi zawsze kończył w pierwszej dziesiątce: był siódmy (2013), szósty (2014) i piąty (2016).



We wtorek kolarze będą mieli do przejechania 235 km z Orbetello do Frascati. Rywalizacja w 102. edycji Giro zakończy się 2 czerwca w Weronie etapem jazdy indywidualnej na czas.

Wyniki 3. etapu, Vinci - Orbetello (220 km):

1. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team Emirates) 5:23:19

2. Arnaud Demare (Francja/Groupama-FDJ)

3. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe)

4. Matteo Moschetti (Włochy/Trek-Segafredo)

5. Giacomo Nizzolo (Włochy/Dimension Data)

6. Jakub Mareczko (Włochy/CCC)

7. Davide Cimolai (Włochy/Israel Cycling Academy

8. Manuel Belletti (Włochy/Androni Giocattoli-Sidermec)

9. Christian Knees (Niemcy/INEOS)

10. Sacha Modolo (Włochy/EF Education First)

...

19. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

81. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 46 s

125. Kamil Gradek (Polska/CCC) 2:01

127. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 2:01



Klasyfikacja generalna:

1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 10:21:01

2. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 19 s

3. Vincenzo Nibali (Włochy/Bahrain-Merida) 23

4. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 28

5. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 28

6. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 33

7. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 39

8. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain-Merida) 40

9. Pello Bilbao (Hiszpania/Astana) 42

10. Victor de la Parte (Hiszpania/CCC) 45

...

85. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 2:50

128. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 6:51

164. Kamil Gradek (Polska/CCC) 16:24