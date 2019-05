Świetna jazda Rafała Majki na pierwszym etapie Giro. Roglic nie zawiódł

Majka wyluzowany przed Giro. "Muszę sprawić sobie prezent" Sobotnią... czytaj dalej » Sobotnia czasówka była pierwszym sprawdzianem formy dla kolarzy, którzy planują w tegorocznym Giro odegrać czołowe role. Trasa nie była płaska, bowiem na ostatnich 2,5 km zawodnicy musieli pokonać podjazd na wzgórze San Luca, gdzie maksymalne nachylenie dochodziło do 12,5 proc.

Nie może zatem dziwić fakt, że czołowe miejsca zajęli specjaliści w jeździe po górach. Warunki na trasie były równe dla wszystkich, gdyż nie sprawdziły się prognozy zapowiadające burze i deszcz.

Słoweniec wygrywa wszystko

Roglic wykręcił najlepszy czas już na jedynym pomiarze czasu, który zlokalizowano tuż przed rozpoczęciem podjazdu. Drugi czas miał wówczas Jos Van Emden (Jumbo-Visma), ale trzeci Nibali tracił zaledwie cztery sekundy. Majka po płaskim odcinku był 51., ze stratą 22 sekund do Słoweńca.

Na podjeździe Polak stracił do niego kolejnych 11 sekund, ale nad większością rywali nadrobił cenny czas. Drugi z liderów Bora-Hansgrohe na klasyfikację generalną – Włoch Davide Formolo ukończył rywalizację na 18. pozycji, ze stratą 50 sekund do triumfatora.



Great ride by Rafal Majka in the ITT at @giroditalia. His #VelonLive data from main 1.6km climb:

Time: 5’32”

Avg Speed: 17.4km/h

Avg Power: 445W

Powert To Weight: 7.09W/kg

Majka charges up the final climb with one of best times so far to mark strong provisional fifth place. pic.twitter.com/miDHLJVKMI — Velon CC (@VelonCC) 11 May 2019





W obecnym sezonie Roglic spisuje się znakomicie. 29-latek z Trbovlje zdążył już wygrać Tour de Romandie, Tirreno-Adriatico i UAE Tour, czyli wszystkie wyścigi, w których do tej pory wystartował. Przez wielu ekspertów uważany jest za największego faworyta do końcowego zwycięstwa we Włoszech.

CCC z dobrym wynikiem

Powodów do narzekań nie może mieć polska grupa CCC. Jej kolarz, Hiszpan Victor de la Parte, ukończył rywalizację na wysokiej, 12. pozycji, tracąc do Roglica 45 sekund.

Pozostali trzej Polacy startujący w Giro nie mieli powodów, by podczas czasówki w Bolonii dawać z siebie wszystko. Paweł Poljański (Bora-Hansgrohe) ukończył dzień na 55. miejscu (+1:22), Kamil Gradek (CCC) był 69. (+1:29), a Łukasz Owsian 129. (+2:04).

Na niedzielę zaplanowano drugi etap z Bolonii do Fucecchio (205 km). W drodze do Toskanii trzeba będzie pokonać kilka mniejszych wzniesień, na których wytyczono dwie górskie premie – 3. i 4. Kategorii.

Wyniki 1. etapu Giro d’Italia:

1. Primoz Roglic (Słowenia) Team Jumbo-Visma 0:12:54

2. Simon Yates (Wielka Brytania) Mitchelton-Scott 0:13:13

3. Vincenzo Nibali (Włochy) Bahrain-Merida 0:13:17

4. Miguel Angel Lopez (Kolumbia) Astana Pro Team 0:13:22

5. Tom Dumoulin (Holandia) Team Sunweb 0:13:22

6. Rafal Majka (Polska) Bora-Hansgrohe 0:13:27

7. Tao Geoghegan Hart (Wielka Brytania) Team Ineos 0:13:29

8. Laurens De Plus (Belgia) Team Jumbo-Visma 0:13:29

9. Bauke Mollema (Holandia) Trek-Segafredo 0:13:33

10. Damiano Caruso (Włochy) Bahrain-Merida 0:13:34