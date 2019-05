Świetny Majka. Czwarty na mecie, czwarty w klasyfikacji generalnej

Majka i Nibali zdenerwowani na faworyta. "Tak nie wygrasz Giro" W Giro d'Italia... czytaj dalej » Do sobotniej rywalizacji kolarze przystąpili kilkanaście godzin po zakończeniu bardzo trudnego 13. etapu. W piątek zawodnicy mieli do pokonania prawie 200 kilometrów z Pinerolo do Ceresole Reale. To była pierwsza część górskiego tryptyku, którym przypadł w tym roku na weekend 24-26 maja.

Tym razem przejechania było o wiele mniej, bo 131 kilometrów, ale większość pod górę. Mimo krótszego dystansu, intensywności na nim nie zabrakło. Na odcinku z Saint-Vincent do Courmayeur było pięć górskich premii, a różnica przewyższeń wyniosła prawie pięć tysięcy metrów. Łatwo zatem nie było od samego początku.

Jeśli góry, to wiadomo - polscy kibice liczą na Majkę, specjalistę od kolarskich wspinaczek. W piątek jechał znakomicie. Zajął szóste miejsce, a do zwycięzcy Ilnura Zakarina z Katiuszy stracił nieco ponad dwie minuty. - To był jeden z najtrudniejszych etapów, ale myślę, że pojechałem naprawdę dobrze - mówił Polak, który w klasyfikacji generalnej po 13 etapach zajmował siódmą lokatę.

Majka szybko dołączył do grupy

W sobotę Majka znów prezentował się bardzo dobrze. Praktycznie cały czas był w prowadzącej grupie składającej się z ośmiu kolarzy. Oprócz niego znajdowali się w niej Damiano Caruso, Vincenzo Nibali, Primoż Roglić, Miguel Angel Lopez, Mikel Landa, Joe Dombrowski, Giulio Ciccone i Richard Carapaz. Potem dołączył do nich jeszcze Simon Yates.

Mniej więcej 30 km przez metą na ucieczkę zdecydował się Carapaz. Ekwadorski zawodnik grupy Movistar spokojnie powiększał przewagę nad grupą pościgową.

Kilka minut później wydawało się, że Majka zaczyna słabnąć. Tak jednak nie było. Polak wielokrotnie mówił, że nie lubi szarpanej jazdy i woli chwilę poczekać. Niedługo potem dołączył do grupy.

Niespełna osiem kilometrów przed zakończeniem etapu Polak w wirtualnej klasyfikacji generalnej zajmował czwarte miejsce. Był mocno zmęczony, w pewnym momencie poprosił o picie oraz jedzenie z samochodu neutralnego. Jechał jednak bardzo dzielnie.

Carapaz nie do doścignięcia

W znakomitym stylu zwyciężył Carapaz. To dla niego drugie etapowe zwycięstwo w tegorocznym Giro, a trzecie w karierze.

- To piękny sukces na bardzo trudnym i dynamicznym etapie - powiedział ekspert Eurosportu Dariusz Baranowski.

Majka był czwarty i do zwycięzca stracił niespełna dwie minuty. Awansował jednocześnie na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. - Wiedziałem, że będzie trudno, ale cały czas starałem się jechać swoim tempem. Zdawałem sobie sprawę, że rywale nie mogą mi daleko odjechać - powiedział na mecie wysłannikowi Eurosport.pl Piotrowi Kaszubskiemu polski kolarz.

Nowym liderem został Carapaz.

Źródło: PAP/EPA/ALESSANDRO DI MEO Richard Carapaz (z lewej) wygrał drugi etap na tegorocznym Giro

W niedzielę 15., długi, bo liczący 232 kilometry etap z miasta Ivrea do Como. Początek transmisji w Eurosporcie 1 o godz. 13.

Wyniki 14. etapu

1. Richard Carapaz (Movistar Team) 4:02:23

2. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 01:32

3. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) 01:54

4. Rafał Majka (Bora-hansgrohe)

5. Mikel Landa (Movistar Team)

6. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)

7. Pavel Sivakov (Team Ineos)

8. Primož Roglic (Jumbo-Visma)

9. Joe Dombrowski (EF Education First) - ten sam czas

10. Damiano Caruso (Bahrain-Merida) 02:01



Klasyfikacja generalna po 14. etapie

1. Richard Carapaz (Movistar Team) 58:35:34

2. Primož Roglic (Jumbo-Visma) + 00:07

3. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) + 01:47

4. Rafał Majka (Bora-hansgrohe) + 02:10

5. Mikel Landa (Movistar Team) + 02:50

6. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) + 02:58

7. Jan Polanc (UAE Team Emirates) + 03:29

8. Pavel Sivakov (Team Ineos) + 04:55

9. Simon Yates (Mitchelton-Scott) + 05:28

10. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) + 05:30