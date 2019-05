Włosi świętują. Ich kolarz wygrał etap, drugi został nowym liderem Giro

Już 11 maja rozpocznie się 102. edycja Giro d'Italia. 21 etapów, ponad 3,5 tysiąca kilometrów do pokonania i jedna różowa koszulka do zdobycia. Jak poradzą sobie Rafał Majka oraz kolarze CCC Team? Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Majka się wywrócił, leżał również lider. Kraksa na początku szóstego etapu Giro Ledwo rozpoczął... czytaj dalej » Kolarze mieli do pokonania 238 kilometrów z Cassino do San Giovanni Rotondo. To był najdłuższy do tej pory etap w Giro. I bardzo wymagający, bo pod koniec na zawodników czekała 15-kilometrowa wspinaczka.



Już na 34. kilometrze doszło do kraksy. Brał w niej udział m.in. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe). Polak jednak szybko się pozbierał i dołączył do peletonu. Podobnie jak Rosjanin Ilnur Zakarin (Katiusza), Hiszpan Mikel Landa (Movistar) i broniący różowej koszulki lidera Słoweniec Primoż Roglić (Jumbo-Visma). Żaden z nich później nie odegrał znaczącej roli.

Skuteczny atak

Ucieczkę dnia stworzyło 13 kolarzy, którzy razem dojechali do podnóża wzniesienia. Na nim natomiast grupa zaczęła się rwać. Pierwszy i jak się okazało skutecznie zaatakował Masnada. Za nim ruszył tylko Conti, ale na ostatnich metrach już nie naciskał rywala, bo wiedział, że i tak zostanie liderem wyścigu.



Zasadnicza grupa odcinek zakończyła z ponad siedmiominutową stratą.

Oglądaj Wideo: Eurosport Triumf Masnady, Roglić stracił koszulkę. Najważniejsze wydarzenia 6. etapu Giro d'Italia

W klasyfikacji generalnej Roglić spadł na jedenastą pozycję. Z szóstej na 17. lokatę obsunął się Majka. Do Contiego traci 6.13.

29-letni Polak ściga się w Giro d'Italia po trzyletniej przerwie. Poprzednie wyścigi zawsze kończył w pierwszej dziesiątce: był siódmy (2013), szósty (2014) i piąty (2016).

We piątek kolarze będą mieli do przejechania 185 km z Vasto do miejscowości L'Aquila. Rywalizacja w 102. edycji Giro zakończy się 2 czerwca w Weronie etapem jazdy indywidualnej na czas.