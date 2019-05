Kolarz CCC przegrał z bólem. "Nie było sensu jechać dalej"

Już 11 maja rozpocznie się 102. edycja Giro d'Italia. 21 etapów, ponad 3,5 tysiąca kilometrów do pokonania i jedna różowa koszulka do zdobycia. Jak poradzą sobie Rafał Majka oraz kolarze CCC Team? Giro d'Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Włosi świętują. Ich kolarz wygrał etap, drugi został nowym liderem Giro Fausto Masnada z... czytaj dalej » Dramat Ten Dama zaczął się podczas drugiego dnia wyścigu, gdy Holender wziął udział w kraksie.

- Najpierw upadł chyba ktoś z grupy Bora-Hansgrohe - wspomina. - Za nim jechał zawodnik z Astany, który mocno zahamował. Ja tego nie widziałem, wjechałem na niego i upadłem. Całą klatką piersiową uderzyłem w kierownicę. Od razu poczułem, że nie jest dobrze. Leżałem przez trzy, może cztery minuty. Ale zdołałem dołączyć do grupy i pojechałem dalej - opowiadał reporterowi Eurosportu kolarz CCC.



- Jednak z dnia na dzień czułem się coraz gorzej. Nie było sensu jechać dalej - przyznał holenderski zawodnik.

"Byłem w świetnej formie"

Ten Dam wycofał się w trakcie szóstego etapu, który wygrał ostatecznie Włoch Fausto Masnada z ekipy Androni Giocattoli-Sidermec. Drugi na mecie Valerio Contiego (UAE Team Emirates) został nowym liderem klasyfikacji generalnej.



Najpierw kaczka, teraz pies. Lider Giro o krok od kraksy Podczas 6. etapu... czytaj dalej » Z grupy CCC najwyżej - dziesiąty - był Amaro Antunes ze stratą 57 sekund. Portugalczyk w generalce zajmuje szóstą pozycję.



Co dalej z Ten Damem? - Mam nadzieję, że nic nie jest złamane, choć boli mnie po jednej stronie. Teraz pojadę na weekend do domu i pobawię się z dziećmi. Mam nadzieję, że w poniedziałek wrócę do treningów, bo chcę się dobrze spisać w innych wyścigach. Do Giro trenowałem przez dwa miesiące. Byłem w świetnej formie i nie mogę tego stracić - wyjaśnił 38-letni Holender.



W piątek kolarze będą mieli do przejechania 185 km z Vasto do miejscowości L'Aquila. Rywalizacja w 102. edycji Giro zakończy się 2 czerwca w Weronie etapem jazdy indywidualnej na czas.

Wyniki 6. etapu, Cassino - San Giovanni Rotondo (238 km):

1. Fausto Masnada (Włochy/Androni Giocattoli-Sidermec) 5:45.01

2. Valerio Conti (Włochy/UAE Team Emirates) strata 5 s

3. Jose Joaquin Rojas (Hiszpania/Movistar) 38

4. Ruben Plaza (Hiszpania/Israel Cycling Academy) 38

5. Giovanni Carboni (Włochy/Bardiani-CSF) 43

6. Pieter Serry (Belgia/Deceuninck-Quick-Step) 54

7. Valentin Madouas (Francja/Groupama-FDJ) 54

8. Nans Peters (Francja/AG2R La Mondiale) 57

9. Andrey Amador (Kostaryka/Movistar) 57

10. Amaro Antunes (Portugalia/CCC) 57

...

52. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 7.19

65. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 7.19

94. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 7.19

146. Kamil Gradek (Polska/CCC) 23.08



Klasyfikacja generalna:

1. Valerio Conti (Włochy/UAE Team Emirates) 25:22.00

2. Giovanni Carboni (Włochy/Bardiani-CSF) strata 1.41

3. Nans Peters (Francja/AG2R La Mondiale) 2.09

4. Jose Joaquin Rojas (Hiszpania/Movistar) 2.12

5. Valentin Madouas (Francja/Groupama-FDJ) 2.19

6. Amaro Antunes (Portugalia/CCC) 2.45

7. Fausto Masnada (Włochy/Androni Giocattoli-Sidermec) 3.14

8. Pieter Serry (Belgia/Deceuninck-Quick-Step) 3.25

9. Andrey Amador (Kostaryka/Movistar) 3.27

10. Sam Oomen (Holandia/Sunweb) 4.57

...

17. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 6.13

59. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 11.22

93. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 18.04

154. Kamil Gradek (Polska/CCC) 47.42