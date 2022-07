Druga wygrana Faulkner. W nagrodę zielona koszulka

Giro d'Italia Donne na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze



Dziewiąty, przedostatni etap Giro d'Italia Donne prowadził z San Michele All’Adige do San Lorenzo Dorsino i liczył 112,8 km. Trasa była dość wymagająca, gdyż znajdowały się na niej trzy górskie premie, a końcówka była również pofałdowana.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kristen Faulkner wygrała 9. etap Giro Donne

Popis Faulkner

Liderka Giro d'Italia Donne leżała 5 km przed metą. Zdołała wygrać etap Annemiek van... czytaj dalej » Na premiach górskich punktowała Faulkner, dzięki czemu wyszła na prowadzenie w klasyfikacji górskiej i jest już niemal pewna końcowego zwycięstwa w tym zestawieniu. Na ostatniej premii Amerykanka oderwała się od towarzyszki ucieczki Włoszki Gai Realini (Isolmant-Premac-Vittoria) i ruszyła samotnie do mety. Z peletonu zaatakowały van Vleuten i Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope), walczące o zwycięstwo w całym wyścigu.



Na zjazdach Faulkner utrzymała przewagę aż do mety, odnosząc drugie zwycięstwo w tegorocznym wyścigu. Główne faworytki najpierw zlikwidowały grupę pościgową, a następnie dopadły Realini. Cavalli zdołała jeszcze oderwać się od van Vleuten i finiszowała na drugim miejscu ze stratą 59 sekund. Trzecia była Włoszka Elisa Longo Borghini, 1.14 min za Amerykanką. W tym samym czasie etap ukończyła czwarta na mecie van Vleuten.



Holenderka w klasyfikacji generalnej prowadzi z przewagą 1.52 min nad Cavalli.



W 10-etapowej imprezie zaliczanej do cyklu WorldTour, najdłuższym wyścigu kobiet, wystartowało ponad 140 zawodniczek. W stawce są trzy Polki: Karolina Kumięga (Valcar-Travel&Service), Marta Jaskulska (Liv Racing Xtra) i Marta Lach (Ceratizit-WNT). Najwyżej - na 34. pozycji - w klasyfikacji generalnej plasuje się jest Lach, która traci już ponad godzinę do liderki.



Zakończenie wyścigu w niedzielę w Padwie. Relacja w eurosport.pl.