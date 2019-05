Ewan miał dynamit w nogach i wygrał najdłuższy etap Giro

O to trofeum powalczą kolarze w Giro d'Italia

Już 11 maja rozpocznie się 102. edycja Giro d'Italia. 21 etapów, ponad 3,5 tysiąca kilometrów do pokonania i jedna różowa koszulka do zdobycia. Jak poradzą sobie Rafał Majka oraz kolarze CCC Team?

Główni faworyci do triumfu w Giro d'Italia

W pierwszym odcinku cyklu "Kochany pamiętniczku" Adam Probosz zapowiedział 102. edycję Giro d'Italia. - Całe Włochy żyją tym wyścigiem, bo to symbol tego kraju. Tysiące historii stoi za Giro i miejmy nadzieję, że teraz powstaną kolejne - powiedział komentator Eurosportu.

- Czuję się dobrze, choć czasówka tego nie pokazała. Dzisiaj noga podawała i miałem taki plan na odjazd. Starałem się dojechać do mety, potem peleton mnie doszedł i nie chciałem ryzykować - podsumował dwieście kilometrów ucieczki na 2. etapie Giro d'Italia Łukasz Owsian.

W poniedziałek kolarzy czeka 219 kilometrów z Vinci do Orbetello. Oto mapa 3. etapu Giro d'Italia.

Kolarze na 4. etapie GIro d'Italia z Orbetello do Frascati pokonają 228 kilometrów. Oto mapka i profil wtorkowego etapu.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Giro d'Italia, który zakończył się kontrowersyjnym sprintem i dyskwalifikacją Elii Vivianiego. Ostatecznie etap wygrał Fernando Gaviria.

15.05 | Ekwadorczyk Richard Carapaz (Movistar) wygrał w miejscowości Frascati czwarty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Na prowadzeniu umocnił się Słoweniec Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) dojechał do mety w drugiej grupie.

Tom Dumoulin, który był uznawany za jednego z głównych faworytów do wygrania Giro d'Italia, już nie jedzie w wyścigu. Holender wycofał się na 5. etapie. Dzień wcześniej kolarz Sunwebu mocno uszkodził kolano podczas kraksy.

Zobacz, co powiedział Rafał Majka przed rozpoczęciem 5. etapu Giro d'Italia.

Na peleton 6. dnia rywalizacji w Giro czeka tym razem trzygwiazdkowy etap. 236 km z Cassino do San Giovani Rotondo.

Deszczowa pogoda we Włoszech sprawiła, że na trasie 5. etapu Giro d'Italia pojawił się niepspotykany gość. Kaczka paradowała ostatnią prostą w Terracinie.

- Wszystko było dobrze do momentu, gdy stanąłem na pedały. Postanowiłem spróbować, ale nie byłem w stanie jechać w wyścigu. Nie wiem, jak poważna jest moja kontuzja. Wykonaliśmy dodatkowe badania i wszystko się okaże - mówił po wycofaniu się z Giro d'Italia jeden z faworytów, Tom Dumoulin.

Na 35. kilometrze rywalizacji na 6. etapie Giro d'Italia doszło do kraksy, w której ucierpiał m.in. lider wyścigu, Primoż Roglić. Słoweniec został opatrzony przez medyków. Problemy miał też Rafał Majka, ale obaj kolarze kontynuują jazdę.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na 19,8 km przed końcem 6. etapu Giro d'Italia. Na drogę wbiegł pies. W ostatniej chwili uciekinierzy Valerio Conti oraz Fausto Masnada zdołali wyminąć zagubionego zwierzaka.

Zobacz, co powiedział triumfator 6. etapu Giro d'Italia Fausto Masnada (Androni Giocattoli - Sidermec).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 6. etapu Giro d'Italia, który zakończył się triumfem Fausto Masnady oraz zmianą lidera w klasyfikacji generalnej.

- Etap przebiegł w sposób, jaki można było się spodziewać. Ucieczka dojechała do mety, dzięki m.in. rozprężeniu w peletonie, które nastąpiło po kraksie. Nowym liderem został Valerio Conti. Włosi czekali na moment, kiedy ich rok założy różową koszulkę - powiedział Adam Probosz po 6. etapie Giro d'Italia.

Zobacz, co kolarzy czeka na 7. etapie Giro d'Italia.

Pello Bilbao triumfował na 7. etapie Giro d'Italia. Hiszpan z zespołu Astana na ostatnim kilometrze przechytrzył kolegów z ucieczki i samotnie pomknął do linii mety. Na podium znaleźli się również drugi Tony Gallopin (AG2R) oraz trzeci Davide Formolo (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co powiedział Pello Bilbao (Astana) po wygraniu 7. etapu Giro d'Italia.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 7. etapu Giro d'Italia, który zakończył się wygraną Pello Bilbao (Astana).

- Atak Davide Formolo na 7. etapie może trochę skomplikować sytuację w BORA-hansgrohe. Teraz to Włoch jest wyżej w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać w wysokich górach. Na razie czekamy na mocny atak Rafała Majki - powiedział Adam Probosz po 7. etapie Giro d'Italia.

Zobacz, co czeka kolarzy na 8. etapie Giro d'Italia.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Łukasz Owsian po 7. etapie Giro d'Italia.

Na ostatnich metrach Ewan wyprzedził Włocha Elię Vivianiego i Niemca Pascala Ackermanna, który został wyprowadzony przez kolegę z grupy trochę za wcześnie. Ackermann dał się zamknąć i ostatecznie musiał zadowolić się najniższym miejscem na podium.

- Dynamit w nogach! - komentował sprinterski finisz Ewana ekspert Eurosportu Dariusz Baranowski. Na etapowy sukces w Giro 24-letni Ewan czekał od 2017 roku, kiedy triumfował w wyścigu dookoła Włoch jeszcze w barwach Orica-GreenEDGE.

Hiszpan Bilbao uciekł na morderczym podjeździe. "Powiedziałem sobie: jesteś mocny! Pomogło" Hiszpański kolarz... czytaj dalej » Sobotnia rywalizacja miała jeszcze jeden historyczny akcent. Liczący 239 kilometrów etap po raz pierwszy od 1986 roku kończył się w Pesaro. Prawie ćwierć wieku temu triumfował tu Guido Bontempi. Viviani chciał pójść w ślady rodaka, ale wobec ataku Ewana był bezradny.

Wchłonięta ucieczka

Zwycięzca etapu został wyłoniony na ostatnich metrach, choć kilku kolarzy miało chrapkę na to, by rozstrzygnąć go nieco wcześniej. Na 25 kilometrów przed metą zawiązała się trzyosobowa ucieczka, w której znaleźli się Giulio Ciccone, Francois Bidard i Louis Vervaeke. Panowie rozdzielili między siebie punkty na Gabicce Monte, ale na tym ich aktywność się skończyła. Ucieczka, której przewaga nad peletonem w pewnym momencie wynosiła 40 sekund, została wchłonięta na 6,6 kilometra przed metą.

W sobotę zabrakło emocji z polskimi kolarzami. W klasyfikacji generalnej wyścigu też nie zaszły większe zmiany. W niedzielę we Włoszech czasówka, w poniedziałek dzień wolny.

Czołówka 8. etapu Giro d'Italia:

1. Caleb Ewan

2. Elia Viviani

3. Pascal Ackermann

4. Fabio Sabatini

5. Manuel Belletti

6. Arnaud Demare

7. Davide Cimolai

8. Marco Canola

9. Giacomo Nizzolo

10. Ruediger Selig