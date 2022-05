Jai Hindley zwycięzcą Giro d'Italia. Odbił sobie niepowodzenie sprzed dwóch lat

The Power of Sport: Historia startów Giro d'Italia poza...

Wszystko co najważniejsze we wtorkowych zmaganiach.

Oto co miał do powiedzenia po środowym etapie wicelider wyścigu.

Na 53 kilometry do mety doszło do nietypowej sytuacji. Jeden z kibiców jechał na rowerze obok rywalizujących kolarzy. Zobacz tę sytuację. Giro d’Italia na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miał do powiedzenia triumfator Giro d'Italia 2022.

Giro d'Italia od startu do mety na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Ostatni, 21. etap Giro, nie był zbytnio wymagający. Czasówka liczyła tylko ok. 17 kilometrów, a kończyła się na ulicach zabytkowej Werony. Trofea dla najlepszych przyznano w starożytnej Arenie w Weronie, jednym z najpiękniejszych amfiteatrów na świecie. Finał słynnego włoskiego touru w tym miejscu odbył się już po raz piąty.

Hindley znów bronił różowej koszulki

Ściganie na dalszym planie. Kolarz zatrzymał się na trasie Giro, by wyściskać rodzinę Niecodzienne... czytaj dalej » Zaledwie dzień przed zakończeniem wyścigu nowym liderem klasyfikacji generalnej został Australijczyk Jai Hindley.

Historia lubi się powtarzać. Ten sam zawodnik także dwa lata temu przystępował do ostatniego etapu Giro w różowej koszulce lidera. Wówczas jednak przegrał jazdę indywidualną na czas z goniącym go Teo Geogheganem Hartem (o 39 sekund) i to Brytyjczyk wygrał cały tour. Hindley na pewno chciał zapomnieć o tamtym wydarzeniu i do końcowej rywalizacji podszedł bardzo bojowo.

- Zawsze trudno powiedzieć, jak potoczy się jazda na czas ostatniego dnia trzytygodniowego wyścigu, ale umrę za tę koszulkę - zapowiedział Hindley.

Teoretyczne szanse na ostateczny triumf mieli też kolejni zawodnicy w klasyfikacji: Ekwadorczyk Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) tracił do lidera 1.25, a Hiszpan Mikel Landa (Bahrain Victorious) przegrywał o 1.51. Wydawało się jednak mało prawdopodobne, by odrobili takie straty na krótkiej i dość płaskiej trasie. Carapaz jest lepszym czasowcem od Hindleya, ale nie aż tak bardzo.

Czasówka nic nie zmieniła

Jak było do przewidzenia, na trasie ostatniego etapu Australijczyk nie dał się już dogonić. Do goniącego go Carapaza stracił tylko 10 sekund. Ekwadorczykowi przypadło zatem drugie miejsce w klasyfikacji generalnej (ze stratą do zwycięzcy 1.18), a trzecie Landzie (3.24). 26-letni Hindley jest pierwszym zawodnikiem ze swojego kraju na liście zwycięzców Giro d'Italia.

Zwycięzcą klasyfikacji górskiej został Koen Bouwman (Jumbo-Visma), punktowej Arnaud Démare (Groupama - FDJ), a młodzieżowej Juan Pedro Lopez (Trek - Segafredo).

Niejako w cieniu rywalizacji najlepszych kolarzy tegorocznego Giro ostatni etap wygrał zdecydowanie Matteo Sobrero. Włoch wykręcił czas 22.24. Wyprzedził on o 23 s Thymena Arensmana i o 40 s Mathieu van der Poela.

Wyniki 21. etapu Giro:



1. Matteo Sobrero (TBikeExchange-Jayco) 22:24

2. Thymon Arensmann (DSM) + 23 s

3. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) + 40

4. Bauke Mollema (Trek-Segarfredo) + 1:08

5. Ben Tulett (Ineos Grenadiers) + 1:11

6. Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl) + 1:16

7. Magnus Cort Nielsen (Education-Easy Post) + 1:17

8. Tobias Foss (Jumbo-Visma) + 1:18

9. Michael Hepburn (BikeExchange-Jayco) + 1:24

10. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) + 1:24

