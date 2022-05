Zaskakujące rozstrzygnięcie etapu do Treviso. De Bondt najlepszy z ucieczki

Oto co miał do powiedzenia zwycięzca trzeciego etapu Giro 2022.

Tego dnia kolarze pokonali zaledwie 156 kilometrów z Borgo Valsugany do Treviso. To jeden z najkrótszych odcinków w tegorocznym włoskim tourze. Dla zawodników walczących o końcowy triumf w "generalce" była to okazja do złapania oddechu między trudnymi górskimi etapami. Łączne przewyższenie wynosiło zaledwie 1219 metrów. Na trasie znalazło się co prawda kilka krótkich podjazdów, ale zlokalizowane były daleko przed metą. Koniec wyścigu dla czołowego kolarza Giro d'Italia Czarny dzień dla... czytaj dalej »

Niewielka przewaga ucieczki

Profil czwartkowego etapu wskazywał, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie finisz z dużej grupy. Była to bowiem ostatnia szansa dla sprinterów, by wystąpić w pierwszoplanowych rolach w tej edycji Giro d'Italia.

Plany te mogła pokrzyżować tylko ucieczka i tak też się stało. W odjazd dnia zabrało się czterech zawodników. Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Edoardo Affini (Jumbo-Visma) i Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizane) po przejechaniu kilkunastu kilometrów zyskali około dwóch minut zapasu nad peletonem. Wkrótce różnica spadła jednak poniżej tej granicy i akcja wydawała się skazana na niepowodzenie.

Na czele głównej grupy w czwartek najczęściej oglądaliśmy ekipy QuickStep-AlphaVinyl i Groupama-FDJ, ale do pracy przyłączały się też Team DSM czy UAE Team Emirates. Uciekinierzy niespodziewanie utrzymywali jednak niewielką przewagę z przodu i na finałowych 10 kilometrach nadal mieli około minuty zapasu. Wówczas trudno już było liczyć, że peleton zdoła dopaść harcowników. Różnica w końcówce wprawdzie topniała w błyskawicznym tempie, gdy mocno ruszyły ekipy sprinterów, ale było już za późno.

O wygraną powalczył tylko kwartet z ucieczki dnia. Pierwszy kreskę przeciął De Bondt, tuż za nim finiszował Affini, a etapowe podium uzupełnił Cort. Kolarze z peletonu dotarli do mety 14 sekund za zawodnikami z odjazdu.

Już bez Almeidy

W czołówce klasyfikacji generalnej wyścigu w czwartek nie doszło do zmian z wyjątkiem odpadnięcia Joao Almeidy. Portugalczyk - zajmujący czwarte miejsce w "generalce" - musiał wycofać się z powodów pozasportowych, a konkretnie po pozytywnym wyniku testu na COVID-19.

Różową koszulkę lidera zachował Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Ekwadorczyk ma 3 sekundy przewagi nad Australijczykiem Jaiem Hindleyem (Bora–Hansgrohe). Trzeci jest Hiszpan Mikel Landa (Bahrain Victorious) - strata 1:05.

Wyniki 18. etapu, Borgo Valsugana - Treviso (156 km):

1. Dries De Bondt (Belgia/Alpecin-Fenix) 3:21.21

2. Edoardo Affini (Włochy/Jumbo-Visma)

3. Magnus Cort (Dania/EF Education - EasyPost)

4. Davide Gabburo (Włochy/Bardiani-CSF -Faizane)

5. Alberto Dainese (Włochy/Team DSM) wszyscy strata 14 s

6. Arnaud Demare (Francja/Groupama-FDJ)

7. Davide Cimolai (Włochy/Cofidis)

8. Mark Cavendish (W. Brytania/Quick-Step-Alpha Vinyl)

9. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team Emirates

10. Simone Consonni (Włochy/Cofidis)

...

67. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 2.52

Klasyfikacja generalna:

1. Richard Carapaz (Ekwador/INEOS Grenadiers) 76:41.15

2. Jai Hindley (Australia/BORA-hansgrohe) strata 3 s

3. Mikel Landa (Hiszpania/Bahrain Victorious) 1.05

4. Vincenzo Nibali (Włochy/Astana-Qazaqstan Team) 5.48

5. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain Victorious) 6.19

6. Jan Hirt (Czechy/Intermarche-Wanty) 7.12

7. Emanuel Buchmann (Niemcy/BORA-hansgrohe) 7.13

8. Domenico Pozzovivo (Włochy/Intermarche-Wanty) 12.30

9. Juan Pedro Lopez (Hiszpania/Trek-Segafredo) 15.10

10. Hugh Carthy (W. Brytania/EF Education-EasyPost) 17.03

...

119. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 4:29.11