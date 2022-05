Dwa wyścigi na 13. etapie Giro d'Italia. Oldani z pierwszym triumfem w karierze

Musieli zmienić barwy. Education First gotowe do Giro 2022

105. edycja wyścigu Giro d'Italia rozpoczyna się w Budapeszcie już 6 maja.

Zaskoczył wszystkich. Pierwszy włoski triumf w Giro d'Italia 2022 Włoch Alberto... czytaj dalej » 204 kilometry z Parmy do Genui mieli do pokonania kolarze na 13. etapie wyścigu Giro d'Italia. Charakterystyka odcinka przypominała nieco to, co kibice znają z wyścigów jednodniowych, nic więc dziwnego, że już od pierwszych kilometrów walkę o utworzenie ucieczki rozpoczęli specjaliści od "klasyków".

Pierwsze próby zakończyły się niepowodzeniami, ale w końcu 145 km przed metą od peletonu oderwała się ponad 20-osobowa grupa. Wszyscy jadący w niej kolarze mieli przed etapem duże straty w klasyfikacji generalnej, stąd niewielkie zaangażowanie peletonu w pogoń za uciekinierami.

Utworzyły się tym samym dwa wyścigi. W pierwszym jechali kolarze zainteresowani etapowym triumfem, z pierwszym liderem tegorocznego Giro Mathieu van der Poelem (Alpecin-Fenix) na czele, w drugim liderzy klasyfikacji generalnej i ich pomocnicy. Dzieliło je w pewnym momencie nawet sześć minut.

Stracona szansa van der Poela

Ale plan niezawodnego w takich sytuacjach Holendra posypał się około 50 km przed metą, pod szczytem przedostatniego na trasie etapu podjazdu na La Collettę. Wtedy od pierwszej grupy oderwało się trzech kolarzy, którzy szybko zyskiwali przewagę nad pozostałymi uciekinierami.

Oglądasz Wideo: Eurosport Początek ucieczki na 12. etapie Giro d’Italia

Szalone tempo, jakie od początku narzucili kolarze z pierwszej grupy, którzy od pewnej chwili wyprzedzali przewidywany harmonogram wyścigu o ponad 20 minut, miało swoją cenę. Włochów Roty i Oldaniego oraz Holendra Leemreize nie miał kto gonić. A na kolejnym podjeździe z ponad 20-osobowej grupy zostały strzępy.

Zmęczeni byli jednak również kolarze jadący na czele całej stawki. Różnica między nimi, a czwórką zawodników, którzy najlepiej przetrwali ostatnią wspinaczkę, spadła w okolice 40 sekund, a do mety wciąż pozostawało 25 km. Cały czas utrzymywała się jednak na podobnym poziomie i w miarę zbliżania się do mety stawało się coraz bardziej pewne, że o etapowy triumf walczyć będzie dwóch Włochów i Holender.

Oldani po pierwszy triumf

Leemreize zaczął finisz bardzo wcześnie, jeszcze przed minięciem bramy oznaczającej 1 km do mety. Oldani zdołał go jednak dogonić, dociągając za sobą również Rotę. Chwilę później Holender ponowił próbę, na którą znów skutecznie odpowiedział Oldani i to 24-latek najszybciej zbliżał się do linii mety. Rota próbował go wciąż gonić, ale nie był w stanie pokonać kolarza Alpecin-Fenix, który w Genui może świętować pierwsze zwycięstwo w karierze, od razu w wielkiej imprezie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Peleton na mecie 12. etapu Giro d’Italia

W peletonie, jadącym pod koniec etapu już ponad 9 min za czołówką, walka toczyła się właściwie tylko o utrzymanie status quo. Grupę na metę przyprowadziła ekipa Trek-Segafredo, od 4. etapu broniąca różowej koszulki lidera, w której jedzie Lopez.

Mimo dużych różnic na mecie w czołówce klasyfikacji generalnej nie zaszły żadne zmiany. Awans do pierwszej dziesiątki zanotował Holender Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe), ale do lidera wciąż ma ponad 4 minuty straty.