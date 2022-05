Kibic spowodował upadek kolarza i jeszcze się awanturował. Kuriozum podczas Giro d'Italia

Giro d'Italia oglądaj na żywo od startu do mety w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

"Rekin z Mesyny" mówi pas. "Czekałem na tę chwilę przez lata" - Czas zakończyć... czytaj dalej » Piąty etap popularnego wyścigu prowadził z Katanii do Mesyny i liczył 174 kilometry. Na trasie nie doszło do żadnych poważniejszych incydentów. Sam Oomen pecha miał natomiast już za kreską. Był zbytnio rozluźniony? Być może. Na pewno zgubiła go sympatia do jednego z fanów.

Chciał dobrze, nie wyszło

Wszystko przez to, że Holender chciał podarować mężczyźnie swój bidon, najcenniejszą z pamiątek, jaka może paść łupem kibica przy okazji wyścigu. Zdecydował się przy tym na dość ryzykowny manewr - przedmiot pożądania chciał przekazać kibicowi do ręki, jadąc.

Niestety, w pewnym momencie torebka trzymana przez fana niefortunnie zaplątała się w kierownicę i ratunku już nie było. Oomen zaliczył bolesne zderzenie z betonem. Myli się jednak ten, kto myśli, że łowca pamiątek ruszył mu z pomocą. Zamiast tego, mężczyzna wyraził swoje rozczarowanie, wyglądało na to, że nawet się awanturował.

Przez cały czas cenną zdobycz trzymał już w ręku.



#Giro



After today's stage, Sam Oomen crashed when he wanted to give a spectator his bottle. At first glance, he seems to be doing OK. https://t.co/CC1KIV2Ueh — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 11, 2022





Nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci niedługo po wyścigu. Sytuacja mogła zaniepokoić holenderskich kibiców. Dlatego, co widać powyżej, zespół Oomena zdecydował się udostępnić film na swoim twitterowym profilu, zdając przy okazji raport na temat stanu zdrowia kolarza.

Na szczęście wiele wskazuje na to, że ten poważnie nie ucierpiał. "Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko z nim w porządku" - napisano.

Kolejny etap Giro'd Italia w czwartek. Liderem jest Juan Pedro Lopez.

Giro d'Italia 2022 - wyniki 5. etapu, Katania - Mesyna (174 km):

1. Arnaud Demare (Francja/Groupama-FDJ) 4:03.56

2. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team Emirates)

3. Giacomo Nizzolo (Włochy/Israel-Premier Tech)

4. Davide Ballerini (Włochy/Quick-Step Alpha Vinyl)

5. Biniam Girmay (Erytrea/Intermarche-Wanty-Gobert)

6. Phil Bauhaus (Niemcy/Bahrain Victorious)

7. Alberto Dainese (Włochy/DSM)

8. Natnael Tesfazion (Erytrea/Drone Hopper-Androni Giocattoli)

9. Edward Theuns (Belgia/Trek-Segafredo)

10. Simone Consonni (Włochy/Cofidis) wszyscy ten sam czas

...

130. Cesare Benedetti (Polska/Bora-Hansgrohe) strata 1.13