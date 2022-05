Niespodziewany koniec Giro dla jednego z faworytów

Giro d'Italia oglądaj na żywo od startu do mety w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Lopez zrezygnował z jazdy, ponieważ przegrał z kontuzją. Poinformowała o tym jego grupa Astana Qazaqstan na Twitterze.

Kontuzja Lopeza

"Niestety, Miguel Angel Lopez musiał zrezygnować z jazdy wkrótce po rozpoczęciu 4. etapu. W ostatnich dniach cierpiał na kontuzję lewego biodra. Przekażemy więcej informacji na temat stanu zdrowia zawodnika, gdy tylko otrzymamy więcej szczegółów od lekarza zespołu." - napisano w oficjalnym oświadczeniu.



RACE: @giroditalia



Unfortunately, @SupermanlopezN had to abandon shortly after Stage 4 started. During the last few days he was suffering from left hip injury.

We will communicate about more info about rider statement as soon as we get more from team doctor.#Giropic.twitter.com/C7qh76gFHt — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) May 10, 2022





W klasyfikacji generalnej Kolumbijczyk zajmował 34. miejsce ze stratą 53 sekund do prowadzącego Holendra Mathieu van der Poela (Alpecin-Fenix).

Po trzech etapach na Węgrzech i dniu przerwy, we wtorek kolarze wrócili do rywalizacji na Sycylii. Czwarty odcinek ma 172 km i wieńczy go podjazd zboczem Etny.

Zakończenie wyścigu 29 maja w Weronie.