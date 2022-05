Koniec wyścigu dla czołowego kolarza Giro d'Italia

Oto co miał do powiedzenia zwycięzca trzeciego etapu Giro 2022.

Wiadomość oficjalnie potwierdził już dyrektor generalny UAE Team Emirates Mauro Gianetti.

- To prawda, to prawda. To COVID-19. Co za g**** - nie krył żalu w rozmowie z VeloNews. - Nie czuł się dobrze ostatniej nocy i rano zrobiliśmy test. Teraz robimy PCR, ale ten szybki wyszedł pozytywny. Wypada z wyścigu. Ma delikatne symptomy, więc teraz najważniejsze, by wrócił do zdrowia - dodał Gianetti.

Dzień ekipy Bahrain-Victorious. Buitrago z wygranym etapem, Landa wskakuje na podium Kolumbijczyk... czytaj dalej » Dyrektor zapewnił, że w Team Emirates testują wszystkich kolarzy i cały zespół, ale tylko test Almeidy dał wynik pozytywny. Mimo końca pandemii w UAE Team Emirates w dalszym ciągu stosują środki ostrożności. By minimalizować kontakty, kolarze zajmują pojedyncze pokoje.

Drugi taki przypadek

Przed czwartkowym, 18. etapem Giro 23-letni Portugalczyk zajmował czwarte miejsce ze stratą 1.54 do jadącego w różowej koszulce Richarda Carapaza (Ineos Grenadiers). Mógł śmiało myśleć o pierwszej trójce touru. Co najmniej, bo na czwartym miejscu skończył ten wyścig już w 2020 roku.

- Ale to jest przykre. Walczył o podium, wirtualnie miał białą koszulkę (dla najlepszego młodego kolarza). A teraz mamy, co mamy. Taka jest nasza rzeczywistość, musimy stawić temu czoła - dodał rozżalony Gianetti.

Almeida to drugi kolarz, dla którego Giro zakończyło się w podobnych okolicznościach. Wcześniej z uwagi na COVID-19 z rywalizacji odpadł Jonathan Caicedo z EF Education-EasyPost.

Dzień dla sprinterów

W czwartek peleton Giro d'Italia będzie miał do pokonania 156 km z Borgo Valsugana do Treviso, a rywalizacja będzie przebiegać w nieco łatwiejszym niż w ostatnich dniach terenie. Pagórkowaty w pierwszej części odcinek będzie się kończył płaskim finiszem, na którym po raz ostatni w tegorocznej edycji wyścigu będą rywalizować nieco już zdziesiątkowane ekipy sprinterskie.

Giro d'Italia 2022 - wyniki 17. etapu, Ponte di Legno - Lavarone (168 km):

1. Santiago Buitrago (Kolumbia/Bahrain-Victorious 4:27.41

2. Gijs Leemreize (Holandia/Jumbo-Visma) strata 35 s

3. Jan Hirt (Czechy/Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) 2.28

4. Hugh Carthy (W. Brytania/EF Education-EasyPost) ten sam czas

5. Richard Carapaz (Ekwador/Ineos Grenadiers) 2.53

6. Jai Hindley (Australia/Bora-hansgrohe) ten sam czas

7. Mauri Vansevenant (Belgia/Quick-Step-Alpha Vinyl) 2.57

8. Koen Bouwman (Holandia/Jumbo-Visma) 2.59

9. Guillaume Martin (Francja/Cofidis)

10. Mikel Landa (Hiszpania/Bahrain-Victorious) obaj ten sam czas

...

105. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 32.07

Klasyfikacja generalna po 17. etapie:

1. Richard Carapaz (Ekwador/Ineos Grenadiers) 73:19.40

2. Jai Hindley (Australia/Bora-hansgrohe) strata 3 s

3. Mikel Landa (Hiszpania/Bahrain-Victorious) 1.05

4. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates) 1.54

5. Vincenzo Nibali (Włochy/Astana-Qazaqstan) 5.48

6. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain-Victorious) 6.19

7. Jan Hirt (Czechy/Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) 7.12

8. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-hansgrohe) 7.13

9. Juan Pedro Lopez (Hiszpania/Trek-Segafred) 12.27

10. Domenico Pozzovivo (Włochy/Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) 12.30

...

121. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 4:26.33